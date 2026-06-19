Condenan a hondureño deportado 4 veces por regresar ilegalmente

Un ciudadano hondureño que había sido deportado en cuatro ocasiones fue sentenciado a 21 meses de prisión federal por regresar ilegalmente a Estados Unidos, informaron las autoridades de Carolina del Norte.

Se trata de Franklin Flores Peñas, de 48 años, quien deberá cumplir la condena antes de ser nuevamente deportado a Honduras.

Arrestado en Carolina del Norte

Según documentos judiciales, Flores fue arrestado en el condado de Buncombe, en el sector de las montañas de Carolina del Norte, el 26 de octubre de 2025.

Durante la investigación, las autoridades determinaron que el acusado había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en múltiples ocasiones después de haber sido expulsado del país.

Los registros federales indican que Flores fue condenado por un delito grave relacionado con drogas en Los Ángeles, California, el 16 de enero de 2004.

Poco después, el 25 de febrero de ese mismo año, un juez ordenó su deportación a Honduras.

Cuatro deportaciones y cuatro reingresos

Las autoridades señalaron que Flores fue deportado nuevamente en 2008, 2015 y 2018.

Sin embargo, después de cada expulsión regresó a Estados Unidos sin obtener la autorización requerida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La ley federal exige que una persona deportada solicite y reciba permiso expreso antes de poder regresar legalmente al país.

Juez destaca reincidencia de inmigrante hondureño

Durante la audiencia de sentencia, el juez federal Martin Reidinger destacó el historial migratorio del acusado y sus repetidos ingresos ilegales.

Según la Fiscalía, el tribunal consideró que Flores-Penas mostró un patrón constante de incumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses.

El hombre permanecerá bajo custodia federal hasta ser transferido a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones.

Una vez cumpla la sentencia, será removido nuevamente de Estados Unidos.

Participaron varias agencias

La investigación estuvo a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) y de la Oficina del Sheriff del Condado de Buncombe.

El caso fue procesado por el fiscal federal asistente Christopher S. Hess, de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

¿Qué es el delito de reingreso ilegal?

La ley federal considera delito que una persona deportada regrese a Estados Unidos sin autorización previa del gobierno federal.

Las penas pueden aumentar cuando existen antecedentes penales o múltiples deportaciones previas.

En algunos casos, los condenados enfrentan prisión federal antes de ser nuevamente expulsados del país.