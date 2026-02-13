Carolina del Norte: Arrestan a latino que se hacía pasar por policía

Luego de múltiples quejas de la comunidad, un hombre latino, de 22 años de edad, fue arrestado por las autoridades en Asheville, Carolina del Norte, tras enfrentar cargos por hacerse pasar como oficial de policía, según información judicial.

El acusado enfrenta múltiples cargos en el oeste del estado. Investigadores creen que podrían existir más víctimas relacionadas con este caso.

Detenido sin derecho a fianza

Inicialmente, detectives de la Unidad de Delitos Violentos de la Oficina del Alguacil del Condado de Henderson y del grupo de Ejecución Criminal Avanzada (ACE) arrestaron a Rodrigo Barrera-Lozada, el 3 de febrero de 2026, por hacerse pasar por un oficial de policía y operar luces azules para provocar una parada o ceder el derecho de paso, según las autoridades, pero salió en libertad.

Diez días después, el 13 de febrero, las autoridades informaron que el acusado se entregó al Departamento de Policía de Asheville.

Un magistrado ordenó detención sin derecho a fianza bajo la Ley de Integridad Previa al Juicio (Pre-Trial Integrity Act). Eso lo deja inelegible para liberación mientras avanza el proceso.

La investigación sigue abierta y los detectives buscan a posibles víctimas en este caso.

Fingía ser policía en el oeste de Carolina del Norte

Detectives indicaron que el acusado presuntamente operaba un Hyundai Elantra oscuro con luces de emergencia funcionales azules. Se reportaron incidentes en los condados de Buncombe y Henderson.

Las autoridades temen que haya realizado paradas o contactos falsos con conductores en otros lugares del oeste de Carolina del Norte.

Piden ayuda pública para posibles víctimas

Los investigadores creen que pueden existir más personas afectadas. Por eso solicitan que cualquier posible víctima o testigo se comunique.

La policía pide reportar:

Intentos de parada por un vehículo no identificado.

Uso de luces azules no oficiales.

Personas que se presentaron como policías sin uniforme válido.

Solicitudes sospechosas de documentos o dinero.

Cómo enviar información a las autoridades

El público puede comunicarse con:

Departamento de Policía de Asheville: 828-252-1110.

Línea anónima por texto: enviar TIP2APD al 847411.

al 847411. Aplicación móvil TIP2APD o visite: ashevillepd.policetocitizen.com/Home

También pueden contactar a la unidad de crímenes violentos del Alguacil del Condado de Henderson al 828-694-3130.

Las autoridades recuerdan que toda persona acusada se presume inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario.