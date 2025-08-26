Asheville: Arresto de ICE fuera de corte genera preocupación

El arresto de un latino, fuera de la corte civil del Condado de Buncombe por parte de agentes locales que ejercían labores migratorias de ICE, despierta la indignación en activistas y la preocupación en la comunidad.

Jediael Amaya Sánchez, de 46 años, fue arrestado por agentes locales que trabajaban con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras caminaba hacia su auto fuera de la corte del condado el jueves 21 de agosto. El arresto se produjo alrededor de las 11:00 a.m., según confirmaron varios testigod.

Arresto de ICE fuera de la corte civil

El arresto ocurrió en un cruce peatonal frente a la corte civil. Testigos informaron que una camioneta gris sin identificación se detuvo de repente en la calle y varios agentes con equipo táctico y chalecos antibalas salieron de la unidad. Al menos uno portaba un AR-15 táctico.

El abogado James Mills, presente en el lugar, señaló que el arresto tomó pocos segundos. Los agentes no se identificaron ni notificaron al alguacil del condado ni al abogado defensor público de Amaya Sánchez, Timothy Henderson.

El alguacil pide transparencia

El alguacil de Buncombe, Quentin Miller, expresó preocupación por la falta de coordinación, indicando que la situación podría haber escalado a un incidente al que llamó “blue on blue”, es decir, que otros agentes armados de la corte pudieron haber intervenido contra el arresto, lo cual potencialmente genera una situación peligrosa.

Según Jorge Redmond, abogado del alguacil, un individuo con credenciales federales ingresó al juzgado preguntando por las salas antes del arresto, pero sin notificar a las autoridades locales sobre la detención que preparaban.

Arresto de ICE en la corte forma parte de política nacional

El arresto se produce en medio de un incremento de detenciones por ICE en Carolina del Norte y en todo el país desde la Administración Trump. Entre el 20 de enero y el 26 de junio, ICE arrestó a 1,822 personas en el estado, un aumento del 170 % respecto al mismo período del 2024.

Este incidente formaría parte de una política nacional que permite a agentes de ICE hacer arrestos fuera de tribunales civiles y de inmigración. Pese a esto, el número de arrestos de ICE fuera de la Corte de Inmigración de Carolina del Norte es uno de los más bajos del país.

Contexto del arresto

Amaya-Sánchez había solicitado al alguacil que lo escoltara a su auto después de una audiencia en el juzgado. Fue entonces cuando agentes federales, algunos con chalecos identificados como de los U.S. Marshals, lo detuvieron frente a testigos.

El arresto generó preocupación en la comunidad sobre la seguridad y los derechos de los inmigrantes en los procedimientos judiciales.

Apoyo a la familia y comunidad

La activista local Ruth Henderson, hizo un llamado para que cualquier familiar o amigo de Amaya-Sánchez se comunique con la organización Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA), para recibir orientación y apoyo durante este proceso.