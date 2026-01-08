IRS inicia temporada de impuestos: ¿te toca más reembolso en 2026?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que la temporada de impuestos 2026 inicia el lunes 26 de enero. Este año entran en vigor nuevas leyes fiscales que pueden afectar tu reembolso.

Los contribuyentes tienen hasta el 15 de abril de 2026 para declarar y pagar sus obligaciones. El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones del año tributario 2025.

La mayoría de las personas presentará sus declaraciones electrónicamente. El IRS recomienda usar herramientas en línea para preparar, enviar y dar seguimiento a la declaración.

Cambios clave que debes conocer

“Los sistemas de información del IRS se han actualizado para incorporar las nuevas leyes fiscales y están listos para procesar las declaraciones de manera eficiente y efectiva durante la temporada de presentación de declaraciones de impuestos”, dijo Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS.

El nuevo Anexo 1-A permite reclamar deducciones recientes, como ingresos por propinas no gravables, intereses de préstamos para autos y deducciones ampliadas para adultos mayores.

¿Recibirás más dinero este año en el reembolso?

La legislación impulsada por el año pasado por la Administración Trump aumentó la deducción estándar, que pasó a $15,750 para contribuyentes solteros y a $31,500 para parejas casadas que presentan declaración conjunta. Estas cifras representan un incremento frente a los $15,000 y $30,000 vigentes anteriormente y afectan a la mayoría de los contribuyentes.

Además, muchas familias podrían beneficiarse de un mayor crédito tributario por hijos, ya que el monto máximo subió de $2,000 a $2,200 para quienes califican para recibir el total del beneficio. A esto se suma una nueva deducción de $6,000 para personas de 65 años o más, aplicable entre 2025 y 2028, disponible en su totalidad para quienes tengan ingresos brutos ajustados modificados de hasta $75,000, o $150,000 en el caso de parejas casadas que declaran conjuntamente.

Entre otros alivios fiscales se incluyen deducciones sobre ingresos por propinas y horas extra, un beneficio fiscal por intereses de préstamos para autos y un aumento en el límite de la deducción por impuestos estatales y locales, conocida como SALT.

El aumento del tope SALT subió a $40,000 desde $10,000 en 2024. Este beneficio solo aplica a quienes detallan deducciones, un grupo que representa alrededor del 10 % de los contribuyentes, según el IRS.

Herramientas digitales que facilitan el proceso

La Cuenta individual en línea del IRS (irs.gov/es/payments/online-account-for-individuals) permite consultar saldos, pagos, documentos y avisos en un solo lugar. El acceso es seguro y disponible todo el año.

La herramienta ¿Dónde está mi reembolso? (irs.gov/es/wheres-my-refund) Muestra el estado 24 horas después de presentar electrónicamente o cuatro semanas tras enviar en papel.

El IRS impulsa el depósito directo para reembolsos. La agencia está eliminando gradualmente los cheques, por lo que conviene abrir una cuenta bancaria.

Formularios 1099 y activos digitales

Quienes reciban Formularios 1099-K o 1099-DA deben revisar IRS.gov. Estos reportan pagos electrónicos y ganancias por activos digitales.

Debes declarar todos los ingresos, incluso si no recibes un formulario. La omisión puede generar ajustes o sanciones.

Opciones gratuitas para declarar

IRS Free File (irs.gov/es/filing/irs-free-file-do-your-taxes-for-free) acepta declaraciones desde el 9 de enero para contribuyentes elegibles. Los Formularios Interactivos están disponibles desde el 26 de enero, sin importar los ingresos.

Evita fraudes y elige bien a tu preparador

El IRS alerta sobre estafas tributarias. Aprende a prevenir y reportar fraudes en IRS.gov.

Revisa la guía para elegir a un profesional de impuestos (irs.gov/es/tax-professionals/choosing-a-tax-professional). Evita preparadores poco éticos y verifica sus credenciales.Si necesitas atención presencial, agenda cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente. Usa IRS.gov como primera opción.