Overview: El Día de la Marmota es un día muy especial para muchas personas, pues se predice lo que podría ser el futuro del invierno.

Este lunes, 2 de febrero, Estados Unidos presenta una de sus tradiciones más singulares y populares: El Día de la Marmota, conocido como Groundhog Day en inglés. Esta celebración, arraigada en el folclore estadounidense, tiene como protagonista a Phil, la marmota de Punxsutawney, Pennsylvania, cuyas predicciones sobre el clima ganan reconocimiento año tras año.

¿Por qué se celebra el Día de la Marmota? Origen e historia

La fecha del 2 de febrero para la celebración del Día de la Marmota tiene su origen en el despertar de la hibernación de Phil. El primer Groundhog Day se registró en 1886, según el Punxsutawney Groundhog Club. Los estadounidenses consideran este día como el momento propicio para predecir la llegada de la primavera, basándose en el comportamiento de la marmota más famosa del país.

¿Qué pasa si la marmota Punxsutawney Phil no ve su sombra?

Según la tradición, el pronóstico climático se determina por la presencia o ausencia de la sombra de Phil. Si la marmota logra proyectar su sombra al abandonar la madriguera en un día soleado, se anticipan seis semanas adicionales de invierno. En cambio, si el día está nublado y Phil no puede ver su sombra, se espera que el invierno tenga una duración más corta.

¿Y si Phil sí ve su sombra, la primavera sufre algún cambio?

En caso de que Phil vea su sombra, la tradición dicta que la marmota regresará a su madriguera, indicando un período prolongado de invierno. Si no ve su sombra, abandonará la madriguera, simbolizando una llegada anticipada de la primavera.

¿Cómo se celebra el Groundhog Day 2026 en Carolina del Norte?

Aunque la celebración del Día de la Marmota se centra en Punxsutawney, otras regiones, como Carolina del Norte, también participan con eventos festivos y ceremonias para conmemorar esta peculiar tradición. Las festividades pueden incluir desfiles, actividades comunitarias y la espera ansiosa de la predicción de Phil.

¿Quién fue Punxsutawney Phil y por qué se le llama así a la marmota?

Punxsutawney Phil es la marmota más famosa de Estados Unidos y ha ganado notoriedad como el "oráculo meteorológico". Su nombre proviene de Punxsutawney, Pennsylvania, donde se realiza la celebración anual. Phil se ha convertido en una figura emblemática, inspirando incluso películas como "Groundhog Day", protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell.

¿Alguna vez se ha equivocado Phil en sus predicciones? ¿Cuántas veces ha visto Phil su sombra?

A lo largo de los años, Phil ha sido elogiado por sus "acertadas predicciones sobre el clima", pero también ha generado escepticismo. Aunque no se puede afirmar que siempre acierte, su fama persiste.

Respecto a cuántas veces ha visto su sombra, los registros detallados no están disponibles, pero su participación anual en el evento desde 1886 muestra la continuidad de esta tradición.

¿Es festivo el Día de la Marmota en Estados Unidos?

Aunque no es un feriado oficial, el Día de la Marmota es celebrado con entusiasmo en todo Estados Unidos. Las comunidades se involucran en eventos festivos, y la predicción de Phil se convierte en un momento esperado.