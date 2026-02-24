Aunque la estación más próxima que tenemos es la primavera, pronto acabará el horario de invierno y entrará el cambio de horario de verano en Estados Unidos, ¿cuándo comienza y qué debemos hacer con el reloj?

Durante el año ocurren dos cambios de horario. El primero coincide con el inicio de la primavera y se mantiene hasta el verano y, por lo tanto, ocurre generalmente en marzo. Mientras tanto, el segundo ajuste trae el horario de invierno en noviembre con la llegada del otoño. Ambos periodos duran alrededor de cuatro meses.

¿Cuándo comienza el cambio de horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Este año 2026 el horario de verano arranca el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m. (hora local estándar).

Para ajustarse a esta hora se mueve el reloj hacia las 3:00 am, es decir, se adelanta una hora. Este período, que también se le conoce como Daylight Saving Time (DST), finalizará el domingo 1.° de noviembre.

¿Cuándo inicia el horario de invierno 2026 en Estado Unidos?

El horario de invierno 2026 comienza el domingo 1.° de noviembre. En ese caso, el reloj se retrasa a las 2:00 am (hora local estándar) para ajustarlo a la 1:00 am. Este periodo finalizará el 14 de marzo del año 2027.

¿Por qué existe el cambio de horario?

La idea del horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) se debe a que se busca aprovechar mejor la luz natural del día. También es una manera de garantizar el ahorro energético.

En Estados Unidos se implementó por primera vez en el año 1974 y le siguieron varios países. Sin embargo, hoy en día muchas personas no están de acuerdo con estos ajustes y han impulsado mantener el estándar el año entero.

Sin embargo, existe un proyecto de ley que podría terminar con esta práctica de cambio de horario de invierno y verano. Existen algunas creencias de que es tan dañino que incluso afecta la salud de las personas.

Hawái y parte de Arizona son los únicos estados que actualmente no utilizan el horario de verano.