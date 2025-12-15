Lamentablemente las vacaciones de temporada algunas veces terminan en tragedia, pues las luces, así como otras decoraciones pueden ocasionar incendios, poniendo en riesgo no solo los bienes materiales, sino también la vida de las personas, por lo que el Departamento de Bomberos de Raleigh compartió recomendaciones para evitar accidentes y decorar los árboles de Navidad de manera correcta.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, cada año se producen unos 900 incendios domésticos por decoraciones navideñas, por lo que es importante tomar precauciones.

Una de las principales recomendaciones de los bomberos es tener cuidado con las velas, pues estas implican tener llamas abiertas, haciendo que cualquier cosa cerca se pueda encender fácilmente.

Aunque los árboles de Navidad son lindos de decorar y tener la vista, pueden causar accidentes, por lo que estos también se encuentran entre las principales guías de cuidado incluidas por las autoridades.

¿Cómo decorar un árbol de Navidad de manera segura para evitar incendios?

Mantenga su árbol alejado del calor. Asegúrese de que esté al menos a tres pies de distancia de cualquier fuente de calor, desde conductos de aire, chimeneas hasta calentadores.

Asegúrese de que esté al menos a tres pies de distancia de cualquier fuente de calor, desde conductos de aire, chimeneas hasta calentadores. Recorte el tocón del árbol al menos dos pulgadas en árboles recién cortados. Déjelos absorber agua durante 24 horas antes de llevarlos adentro.

Mantenga el árbol regado: llene el depósito de agua diariamente y verifique el estado de la corteza del tronco y las ramas en busca de humedad. La caída de hojas o ramas secas podrían significar que el árbol se está secando y eso aumenta el riesgo general de incendio.

llene el depósito de agua diariamente y verifique el estado de la corteza del tronco y las ramas en busca de humedad. La caída de hojas o ramas secas podrían significar que el árbol se está secando y eso aumenta el riesgo general de incendio. Si compra un árbol natural, asegúrese de regarlo todos los días. De acuerdo con el teniente Lemuel Hubbard, de los boleros de Raleigh: "cuando tu árbol comienza a perder muchas agujas o si las ramas se rompen al doblarlas, es momento de desechar el árbol. Tener un árbol de Navidad seco en casa supone un riesgo potencial de incendio".

"Al decorar los pasillos, sea inteligente con el fuego. Un pequeño incendio que se propaga a un árbol de Navidad puede crecer muy rápidamente", advierten los bomberos de Raleigh.

¿Qué hacer para decorar de forma segura esta Navidad?

Elija decoraciones que sean resistentes o retardantes a llamas .

. Utilice el tipo correcto de luces. Algunas son solo para uso interior o exterior, pero no para ambos.

Algunas son solo para uso interior o exterior, pero no para ambos. Reemplace cualquier cadena de luces con cables desgastados o rotos , así como conexiones de bombillas sueltas.

, así como conexiones de bombillas sueltas. Utilice clips, no clavos, para colgar las luces para que los cables no se dañen.

para colgar las luces para que los cables no se dañen. Mantenga las decoraciones alejadas de ventanas y puertas .

. Evite sobrecargar los enchufes eléctricos con demasiadas decoraciones o dispositivos eléctricos.

con demasiadas decoraciones o dispositivos eléctricos. Las luces y decoraciones eléctricas exteriores deben conectarse a circuitos protegidos por interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI).

por interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI). Apague todas las luces y adornos antes de salir de casa o de acostarse.

¿Qué recomendaciones hay para usar velas de manera segura esta Navidad?

Piense en utilizar velas que funcionan con pilas y no con fuego real.

y no con fuego real. Mantenga las velas al menos a un pie de distancia de cualquier cosa que se queme .

. Mantenga a los niños y mascotas lejos de las velas encendidas .

. Mantenga los fósforos y encendedores en un lugar alto y fuera del alcance de los niños, en un gabinete cerrado con llave.

y fuera del alcance de los niños, Utilice candelabros sobre una superficie resistente y despejada.

No use las velas por completo . Apáguelas antes de que la llama se acerquen demasiado al soporte o recipiente.

. Apáguelas antes de que la llama se acerquen demasiado al soporte o recipiente. No use una vela si se usa oxígeno en su hogar.

Apague las velas cuando salga de la habitación o se vaya a dormir.

Noticias que podrían interesarte