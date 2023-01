El Reloj del Apocalipsis (Doosday Clock en inglés), es un reloj simbólico creado en 1947, el cual fue ideado por varios científicos y publicado por "The Bulletin of the Atomic Scientists" de Chicago, el cual representa que tan cerca está la humanidad del fin del mundo.

¿Cómo nació el Reloj del Apocalipsis?

El grupo de investigadores que trabajaban en el Proyecto Manhatan decidieron crear este reloj, cuando se dieron cuenta de lo peligroso que era la fabricación de armas nucleares, y decidieron usar este artefacto marcando los últimos 15 minutos de un reloj hacia la media noche.

La artista Martyl Langdorf, fue la encargada de darle diseño por primera vez a este reloj, el cual apareció en la portada de "The Bulletin of the Atomic Scientists", buscando producir una sensación inminente de peligro.

Pero demás de la amenaza nuclear y la Guerra Fría, el reloj ha considerado varias decisiones políticas, el cambio climático y otros factores para acercar o alejar sus manecillas.

¿En qué hora empezó el reloj, cuál han sido la más lejana y la más cercana a la media noche?

En 1947, con el inicio de la Guerra Fría, comenzó el conteo del juicio final marcando las 23:53.

En 1991, tras el fin de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a desmantelar el arsenal nuclear, con lo que el reloj se ubicó a las 23:43, después de décadas de estar acercándose y alejándose constantemente. Ésta es la ocasión que más distancia ha tenido la manecilla con la media noche.

En 2020, el boletín científico aseguró que la humanidad estaba muy cerca de la destrucción, por muchos factores; en ese año el reloj se colocó a las 23:59.

"La humanidad continúa afrontando dos peligros existenciales simultáneos: la guerra nuclear y el cambio climático, que se ven agravados por un multiplicador de amenazas, una guerra de información cibernética, que socava la capacidad de respuesta de la sociedad". Dijo el boletín científico.

La situación ahora es aún peor que en la Guerra Fría, según el Doomsday Clock | Foto: Bulletin of the Atomic Scientists.

En 2022, el reloj se alejó un poco con la elección de Joe Biden y la no permanencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, pero quedó a 100 segundos del fin del mundo. Aunque cabe destacar que ante la invasión de Rusia a Ucrania y la tensión entre los rusos y occidente, el reloj no se movió.

¿Cuándo se da el siguiente anuncio del Reloj del Apocalipsis?

En la semana del 16 al 20 de enero 2023 se ajustará de nueva cuenta el reloj, por lo que se anunciará la nueva hora, la cual claramente podría avanzar por todo lo que ha sucedido en el mundo durante el año que terminó.