En Carolina del Norte, miles de familias ahora pueden acceder a recursos de ayuda financiera en solo seis minutos gracias a una nueva herramienta en línea. MyFriendBen-NC es una plataforma gratuita que permite a los habitantes del estado descubrir los beneficios y créditos fiscales a los que pueden tener derecho, como ayuda alimentaria, seguro médico y subsidios para el cuidado infantil.

Esta herramienta, que es gratuita, fue desarrollada por Code the Dream, una organización sin fines de lucro, en colaboración con MyFriendBen y NC 211. Según los desarrolladores, la plataforma es gratuita y no vende la información de sus usuarios.

¿Cómo funciona MyFriendBen-NC?

Ingrese a la página: https://bennc.org/ allí encontrará una encuesta corta en 12 idiomas, que permite a los usuarios obtener un informe personalizado con una precisión superior al 90 %. Este informe muestra a qué programas puede calificar cada usuario, así como el valor en dólares de los beneficios disponibles y el tiempo estimado para solicitarlos. Además, los usuarios pueden mantener el anonimato durante todo el proceso.

El primer estado donde MyFriendBen fue lanzado fue Colorado, y se encontró que los hogares recibieron un valor promedio de beneficios mensuales de $1,500.

Ayuda financiera y movilidad económica

Según Dan Rearick, codirector ejecutivo de Code the Dream, “uno de cada tres habitantes de Carolina del Norte está cerca de la pobreza o vive en ella actualmente”.

Rearick destaca que MyFriendBen ofrece ayuda integral y sin prejuicios, convirtiéndola en un verdadero “salvavidas” para muchas familias.

Louise Pocock, analista de prestaciones sociales de Code the Dream, enfatiza la importancia de derribar las barreras que enfrentan las familias en Carolina del Norte para acceder a beneficios. “Los procesos son complejos, y muchas veces las familias desconocen los programas para los que son elegibles”, explicó Pocock.

MyFriendBen elimina estos obstáculos y garantiza que las familias puedan acceder a los servicios necesarios de manera sencilla y rápida.

Colaboración comunitaria en Carolina del Norte

Code the Dream asegura haber trabajado estrechamente con organizaciones comunitarias y personal de salud comunitaria en Carolina del Norte para probar el acceso temprano a la herramienta MyFriendBen.

Usuarios de MyFriendBen han compartido sus historias de éxito. María L., expresó su gratitud por el apoyo recibido, especialmente porque pudo verificar si calificaba para Medicaid sin sentir temor. “Tener esta cobertura médica ha sido una verdadera bendición”, dijo María, quien ahora tiene cobertura médica después de años sin seguro.

La colaboración con NC 211 facilita aún más el acceso a recursos vitales de salud y otros servicios. David Mercado, de NC 211, destacó que la asociación con Code the Dream ha permitido que las personas encuentren lo que necesitan “con solo unos clics”.