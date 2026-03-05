En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Si cumples con los requisitos, podrás recibir asistencia profesional para completar tu declaración de impuestos de manera sencilla y sin costo alguno.
VITA Latino es un servicio gratuito de preparación de impuestos por medio de su asociación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Forma parte de los programas de Buenas Finanzas Carolinas, cuyo enfoque es educar y capacitar a la comunidad latina en temas financieras para mejorar sus oportunidades económicas.
Desde enero, VITA Latina ha ayudado a cientos de latinos con sus preparadores de impuestos, conoce los requisitos, regístrate y participa en sus próximos eventos. Será una oportunidad para aclarar dudas sobre el proceso.
¿Quién califica para el servicio gratuito?
Para recibir servicios gratuitos de preparación de impuestos, debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener ingresos anuales de hasta $67,000, o $134,000 si declara casado(a) en conjunto.
- Contar con Número de Seguro Social (SSN) o ITIN (Formulario W-7).
- Presentar una identificación con foto vigente.
Si tiene dudas o quiere confirmar si clasifica, envíe su consulta de impuestos en el siguiente enlace.
Próximos eventos en Charlotte y sus alrededores
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Center for Legal Advocacy
- Dirección: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 9 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Renaissance West Community Initiative
- Dirección: 3610 Nobles Avenue, Charlotte, NC 28208
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Neighborhood Care Center
- Dirección: 19711 Smith Circle, Cornelius, NC 28031
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 16 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Neighborhood Care Center
- Dirección: 19711 Smith Circle, Cornelius, NC 28031
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: El Puente Hispano
- Dirección: 335 Ann Street Northwest, Concord, NC 28025
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Goodwill Career Center
- Dirección: 359 West Main Avenue, Gastonia, NC, 28052
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
Más eventos en Charlotte
- Fecha: lunes 23 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South BoulevardCharlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Harris YMCA
- Dirección: 5900 Quail Hollow Road, Charlotte, NC 28210
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 30 de marzo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.