Aumenta la participación de votantes latinos en Charlotte

La participación de votantes latinos en las elecciones municipales de noviembre de 2025 se duplicó respecto a 2023, según los datos más recientes de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, analizados por Lennin Caro, director de Camino Research Institute.

Un total de 5,065 latinos emitieron su voto en el condado de Mecklenburg, de los 51,527 registrados, lo que representa una participación del 9.8 %, casi el doble del 5.5 % registrado en 2023, cuando votaron solo 2,412 latinos.

Crecimiento histórico en el voto latino

El número de votantes latinos creció 109 % en dos años, un aumento notable frente al promedio general del condado, cuyo voto total creció 48 % (de 120,638 en 2023 a 178,180 en 2025).

En total, Mecklenburg alcanzó 811,024 votantes registrados, con un 22% de participación general.

Perfil de los votantes latinos 2025

Los datos revelan una comunidad electoral diversa, activa y cada vez más involucrada:

Por género

Femenino: 2,900 (57 %)

Masculino: 2,099 (41 %)

Desconocido: 66 (1 %)

Clasificados por edad

18–25 años: 674 (13 %)

26–40 años: 1,623 (32 %)

41–65 años: 2,153 (43%)

66 años o más: 615 (12%)

Por afiliación partidaria

Demócrata: 2,506 (49 %)

No afiliado: 1,979 (39 %)



Republicano: 546 (11 %)

Otros (Libertario/Verde): 34 (<1 %)

Cómo votaron

Los métodos de votación más utilizados por los latinos fueron:

En persona el día de la elección: 3,511 votos (69 %)

3,511 votos (69 %) Votación anticipada: 1,411 votos (28 %)

1,411 votos (28 %) Por correo: 56 votos (1 %)

56 votos (1 %) Provisional o transferencia: 87 votos (2 %)

Comparativa por grupo racial

Raza/etnia Registrados Votaron Participación Blanco 398,786 109,595 27.5 % Negro 240,320 50,367 21.0 % Asiático 25,178 2,921 11.6 % Otro 24,555 3,700 15.1 % latino 51,527 5,065 9.8 %

Significado del avance

El aumento en la participación demuestra un creciente interés cívico y un mayor compromiso político entre los latinos de Mecklenburg, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. La tendencia refleja los esfuerzos de múltiples organizaciones comunitarias por fomentar el registro y la educación electoral en el área de Charlotte.