Asilo, residencia, ciudadanía: Congelan trámites para venezolanos y cubanos

La administración del expresidente Donald Trump ordenó detener todas las solicitudes migratorias presentadas por personas de 19 países catalogados como “de alto riesgo”, según documentos internos obtenidos por CBS News y un memorando oficial divulgado el 2 de diciembre. La medida afecta a quienes buscan ciudadanía, residencia permanente y otros beneficios migratorios como asilo, incluso si ya viven legalmente en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) instruyó a su personal a “detener la adjudicación final de todos los casos” de personas provenientes de los países incluidos en la proclamación de viaje emitida por Trump en junio. Esa pausa incluye ceremonias de naturalización, aprobaciones y negaciones de trámites migratorios.

Quiénes están afectados por la suspensión

La medida recae sobre ciudadanos de:

Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Todos estos países enfrentan prohibiciones o restricciones de viaje previas. USCIS confirmó que ahora revisará todos los expedientes, incluso de quienes ingresaron legalmente desde el 20 de enero de 2021.

La agencia indicó que la pausa servirá para desarrollar nuevas pautas de investigación y seguridad.

Nueva revisión exhaustiva para inmigrantes ya establecidos

Aunque la prohibición original afectaba solo a viajeros, la nueva orden cambia por completo el enfoque. USCIS anunció que aplicará una revisión exhaustiva, entrevistas adicionales y nuevas verificaciones de antecedentes a todos los inmigrantes de estos 19 países que ya se encuentran dentro de Estados Unidos.

En un plazo de 90 días, la agencia elaborará una lista priorizada de casos, con posibilidad de remitirlos a otras autoridades migratorias o policiales.

USCIS afirmó que esta decisión responde a amenazas recientes, en referencia al ataque que causó la muerte de un soldado de la Guardia Nacional en Washington. El sospechoso es un ciudadano afgano que llegó al país durante las evacuaciones de 2021.

Medidas adicionales del Gobierno

La administración también ordenó otras acciones restrictivas:

Suspensión de todas las decisiones de asilo .

. Pausa en la emisión de visas especiales para afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses.

que trabajaron con las fuerzas estadounidenses. Revisión de todas las solicitudes pendientes de residencia permanente de personas de países “de interés”.

El memorando señala que “lo que la falta de evaluación y verificación puede hacerle al pueblo estadounidense” exige controles más estrictos.

Críticas por castigo colectivo

Diversos grupos de derechos civiles y expertos en migración consideran que la medida constituye un castigo colectivo contra comunidades enteras. Señalan que la suspensión afecta a familias que han vivido legalmente en Estados Unidos por años, y que esperan trámites como la ciudadanía o la residencia para estabilizar su situación.

También advierten que la nueva política puede atrasar miles de procesos, generar incertidumbre y aumentar riesgos para personas que dependen de permisos migratorios para trabajar, estudiar o mantenerse en el país.

Para organizaciones defensoras de inmigrantes, la decisión añade más barreras a un sistema migratorio ya saturado y afecta a comunidades vulnerables que enfrentan retrasos históricos.