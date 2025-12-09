El invierno en Carolina del Norte puede ser una época hermosa con paisajes cubiertos de nieve y temperaturas frescas. Sin embargo, las bajas temperaturas y las heladas pueden ser peligrosas tanto para las personas como para sus mascotas.

Aunque al mirar a tu perro veas una bola de pelos con 4 patas, debajo hay una estructura susceptible a las inclemencias del clima. El frío no solo puede ser molesto, sino además peligroso. Así que si te preguntas si es necesario proteger a tu perro del frío, la respuesta es un rotundo sí.

¿Cuáles son los peligros del frío en las mascotas?

Al igual que las personas, los perros y otras mascotas corren peligro frente al frío extremo y las heladas. Algunos peligros son:

hipotermia (baja temperatura corporal potencialmente mortal),

(baja temperatura corporal potencialmente mortal), congelación (es factible en las patas, nariz y orejas y puede dañar los tejidos),

(es factible en las patas, nariz y orejas y puede dañar los tejidos), lesiones en la piel (heridas y grietas que las deja vulnerables a infecciones secundarias).

(heridas y grietas que las deja vulnerables a infecciones secundarias). deshidratación (debido a la falta de acceso a agua fresca y la reducción de la ingesta de líquidos);

(debido a la falta de acceso a agua fresca y la reducción de la ingesta de líquidos); gripes y problemas respiratorios (se puede presentar gripes y asma, y pueden empeorar en climas fríos debido al aire frío y seco);

(se puede presentar gripes y asma, y pueden empeorar en climas fríos debido al aire frío y seco); rigidez muscular (lo que dificulta el movimiento y puede aumentar el riesgo de lesiones).

¿Cómo saber si mi perro tiene frío?

Existen algunas señales que indican que tu mascota podría estar sintiendo frío. Una de las más comunes es que tiembla, esto es una señal de que está tratando de generar calor corporal adicional. Otras clásicas son que se encoge o se acurruca en un rincón o debajo de muebles tratando de conservar el calor y sentirse más seguro. Asimismo, busca lugares cálidos, como cerca de radiadores, estufas o mantas.

El carácter de los peludos también se puede alterar como señal de que tienen frío. Si se les nota con un comportamiento inusual, como volverse lentos, irritables o apáticos, pueden tener frío. Y aunque ellos aman el patio trasero, durante el frío pueden mostrar resistencia a salir al exterior o, si lo hacen, tratan de volver rápidamente al interior.

Siempre que puedas, también hay que estar atento a si el perro o las mascotas tienen las patas frías, para saberlo hay que tocar en las almohadillas de las patas. Y si notas que se mueve con dificultad, debido a que los músculos de tu mascota se vuelven rígidos, hay que prestarle atención.

¿Cómo proteger a mis perros y otras mascotas durante la temporada de frío? 7 soluciones

Abrigos, jerseys y medias: estas prendas mantendrán a tu mascota abrigada durante los paseos al aire libre. Paseos más cortos y frecuentes: reduce la duración de los paseos en climas fríos y aumenta la frecuencia de los mismos. Esto evitará que tu mascota se enfríe demasiado por la larga exposición. Refugio adecuado: proporciona un refugio seguro y cálido para tus mascotas, especialmente si deben estar en exteriores. Asegúrate de que estén protegidos del viento y la humedad. Incluye camas y mantas cálidas para un acurrucado perfecto. Alimentación adecuada: aumenta la cantidad de alimento en las comidas de tus mascotas durante el invierno para ayudarles a mantener una temperatura corporal adecuada. Agua fresca y descongelada: asegúrate de que tus mascotas tengan acceso a agua fresca y descongelada en todo momento, ya que la deshidratación no es propia solamente del verano. Evita dejar a tu mascota en el auto: nunca dejes a tu perro en el auto durante el frío extremo. Los vehículos pueden convertirse en congeladores en poco tiempo, poniendo en peligro la vida de tu mascota. Cuidado con la intoxicación por productos químicos: durante el invierno, se utilizan productos químicos como anticongelantes en carreteras y aceras. Éstos son tóxicos para las mascotas y pueden causar envenenamiento si son ingeridos.

