Ganar la confianza del cliente es un proceso que se construye poco a poco, pero puede destruirse muy fácilmente. En el área de la limpieza, donde los clientes abren las puertas de sus hogares a extraños, mantener esa confianza es aún más crucial.

Florangel Ramírez y Fabiana Silva, fundadoras de All you can Clean, compartieron su experiencia en el mundo de la limpieza. Comenzaron a trabajar en este sector a través de una compañía en línea. Una vez que consiguieron tres clientes fijos, registraron su empresa. Estos tres primeros clientes las recomendaron a más de una decena de personas. De este modo, su cartera de clientes creció rápidamente, superando los 40.

Explicaron que este crecimiento se produjo poco después de la pandemia, una época en la que generar confianza era crucial, ya que muchas personas estaban reacias a salir de sus hogares o a abrir las puertas a desconocidos.

En este artículo, ambas explican a La Noticia sus mejores consejos para construir relaciones duraderas en este sector.

“Nuestros clientes tienen con nosotros cuatro o cinco años, son personas que incluso se van de vacaciones y nos dejan los códigos de acceso o las llaves, confían en nosotros, pero esto es algo que nos ganamos con el tiempo y poco a poco”, dijo Fabiana.

Los consejos de las empresarias son:

Registrar la empresa y obtener un seguro. Ofrece un primer encuentro Escuchar y hacer preguntas al cliente Ser discreto Cuidar la imagen del personal y el equipo Ser detallista

Registrar la empresa y obtener un seguro.

Según las empresarias, esto es fundamental para transmitir seriedad y profesionalismo a los ojos de los clientes. Además, es una forma de evitar gastos en el futuro por incidentes y proteger a los trabajadores si llegara a ocurrir algún problema en el hogar del cliente.

Ofrece un primer encuentro

La primera impresión cuenta mucho. Antes de comenzar con el servicio, las empresarias recomiendan ofrecer una primera visita para conocer al cliente, en su caso también el hogar y las necesidades específicas que se puedan necesitar.

“Algo que hacemos cuando un cliente potencial nos llama, es que fijamos un tiempo pasar por su casa, siento que cuando ellos ven el rostro de la persona que va a trabajar para ellos se sienten con mayor confianza, además esto nos permite hacer preguntas, sobre qué productos son de su preferencia, elaborar un plan, medir cuanto trabajo va a requerir ese espacio y así el cliente no se queda con dudas sobre el servicio”, comentó Fabiana.

Escuchar y hacer preguntas al cliente

“Tomar en cuenta todo lo que ellos te digan. Sus sugerencias, recomendaciones, indicaciones, por ejemplo, si no quiere que limpiemos ciertas zonas o usemos x producto. Hay que recordar que ellos están pagando por el servicio y sus palabras nos ayuda a mejorar cada vez más”, indicó Florangel.

Para la empresaria, brindar seguridad es fundamental, por eso es importante que los clientes sientan que su hogar está en buenas manos, preguntando antes de entrar a cada espacio privado y comunicando dudas antes de actuar.

“Cada vez que hay un cuarto cerrado, uno debe preguntar antes de entrar. Otro ejemplo es que si llega un desconocido, no permitir su ingreso a la casa hasta confirmar con el cliente. Cuidar la casa como si fuera la de uno. Esto nos permitió incluso ganarnos como cliente a un vecino que fue a buscar una llave y no le abrimos la puerta, se la pasamos sin permitirle ver esta casa en la que estábamos trabajando. Le gustó que cuidáramos la privacidad”, agregó Fabiana.

Ser discreto

Para las empresarias, la discreción es una de las cualidades más valoradas por los clientes en el servicio de limpieza, en especial porque se pueden descubrir detalles sobre el estilo de vida de las personas. La recomendación es trabajar sin causar ruido innecesario o distracciones y no hacer sentir al cliente juzgado por sus gustos, rutinas, comportamientos o decoraciones.

Cuidar la imagen del personal y el equipo

La presentación importa, por eso recomiendan:

Usar uniformes

Que el vehículo y equipo esté limpio, organizado y en buen estado

No llevar equipo o herramientas innecesarias

Ser puntual

Presentarse de manera educada y amable

Evitar utilizar el teléfono móvil durante el servicio

Capacitar al personal sobre tener una higiene adecuada. “Por ejemplo, tener el cabello recogido, para evitar que caigan pelos en el suelo”, indicó Fabiana.

Ser detallista

Para Florangel, ser detallista marca la diferencia entre el cliente que es fiel y el que opta por la competencia.

“Hemos visto que por lo general las personas que limpian, pasan la aspiradora y hacen una limpieza general y cobran extra por los detalles. Hemos conocido a clientes que han despedido a otras compañías por esto. Por eso nosotros hacemos un poco más, cosas como acomodar cojines, cobijas de los muebles, doblar la ropa desordenada, limpiar rodapiés, quitar telarañas, limpiar neveras y horno. Esto es algo que te abre puertas. Además, siempre es bueno tener un detalle pequeño, pero que sea característico del negocio. Por ejemplo, nosotros dejamos un olor de perfume específico, llevamos flores de temporada, galletas, una vela, chocolates”, añadió.

Para ver más noticias sobre negocios, visita el siguiente enlace.