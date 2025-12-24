Este domingo 21 de diciembre comenzó la fase de eliminatorias de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. La competencia se ha intensificado en las tres divisiones, con equipos decididos a conseguir su lugar en la siguiente etapa del torneo. Aquí te traemos todos los detalles.

Liga CIBA: Equipos se preparan para la batalla definitiva

En Primera División pasaron 8 equipos y se encuentran de la siguiente manera: Rebeldes eliminó a Caballeros al ganarle en dos juegos seguidos, mientras que Avengers también pasó con un resultado similar a Renegados. En semifinales se enfrentarán Rebeldes y Avengers.

En el otro lado, Gauchos venció a Los Domis y avanzó, mientras que Alacranes y Rhinos empataron la serie, lo que definirá un tercer partido.

La Segunda División A también ha dado mucho de qué hablar, con 12 equipos luchando por el ascenso y los primeros lugares. En los primeros puestos de la tabla, Vaqueros, Hidalguenses y Kings ocuparon los tres primeros lugares, avanzando de manera directa a la siguiente fase.

En los partidos eliminatorios, Venezuela dio la sorpresa al derrotar a Tune Squad en un único partido y se enfrentará a Vaqueros en la siguiente fase. En otros enfrentamientos, RD Wolves eliminó a Bluemoon en un solo partido, mientras que Viramontes hizo lo propio con La Familia. Ahora, RD Wolves y Viramontes se medirán en un duelo que podría inclinarse para cualquiera de los dos.

Por otro lado, We Dem 1S sorprendió al eliminar a los Certified Hoopers, y se enfrentará a Hidalguenses, mientras que Montros hizo lo propio con Carmelitos y se enfrentará a Kings. La eliminación será doble, por lo que se esperan más sorpresas y momentos decisivos en esta ronda.

Emoción y sorpresas en cada división

En la Segunda División B, 12 equipos también luchan por sus aspiraciones. Los primeros cuatro lugares fueron para 150 DMRT, Jaguares, Panthom Hoopers y San Miguel, quienes avanzaron directamente a la segunda ronda.Al igual que en la A, la fase inicial fue de eliminación sencilla.

Monstars se enfrentó a San Juan en un partido donde Monstars logró la victoria, avanzando a enfrentarse a 150 DMRT. Mientras tanto, Raza Unida eliminó a Puebla y se enfrentará a San Miguel. En el primer juego de esta nueva fase, 150 DMRT se impuso 1-0 a Monstars, mientras que Raza Unida logró una victoria 1-0 sobre San Miguel.

Por otro lado, Guerreros derrotó a Soles y se enfrentarán a Jaguares. Mientras que Los Muchachones superaron a Los Centauros, lo que les permitió enfrentarse a Panthom Hoopers en el siguiente partido, donde también obtuvieron una victoria.