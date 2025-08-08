Mediana edad sin crisis: guía práctica para vivir mejor

El ser humano, desde su nacimiento, enfrenta múltiples etapas de desarrollo. A veces tenemos la idea de que el desarrollo se detiene una vez alcanzamos la adultez. La realidad es que los seres humanos estamos en un constante proceso de desarrollo que, solo la muerte lo detiene. La edad mediana puede representar un reto para muchas personas, especialmente porque la sociedad le ha dado una carga negativa.

¿Qué hace que esta etapa sea vista como crisis?

Para algunos profesionales de la psicología, el desarrollo humano se vive a través de crisis, aunque eso no significa que tenemos que ver las crisis como algo negativo. Crisis significa cambio repentino o modificación de algún suceso y que puede ser físico o emocional. Si partimos de esa definición, es muy natural que las personas experimenten crisis porque estamos en constante cambios, que pueden producir resultados positivos y negativos.

La mediana edad, como cualquier otra etapa de vida, trae cambios y modificaciones, tanto en el aspecto físico como en el emocional. Estos cambios NO son malos, son solo cambios que nos prepararán para las próximas etapas de nuestras vidas.

¿Qué pasa biológicamente en el hombre y la mujer?

Tanto el hombre como la mujer experimentan cambios biológicos, aunque en la mujer son más notables.

Cambios físicos en la mujer

Menopausia (dejar de ovular y pérdida de menstruación)

Reducción de estrógeno (produce calenturas, cambios estados de ánimo)

Inconsistencia urinaria

Arrugas

Canas

Cambios físicos en el hombre

Reducción en la capacidad para reproducir

Aumento en la impotencia

Fatiga

Arrugas

Canas

¿Qué pasa psicológicamente en el hombre y la mujer?

En el aspecto emocional, tanto el hombre como la mujer pudieran experimentar cambios en el estado de ánimo. Algunos de estos casos pudieran estar asociados con los cambios hormonales, sin embargo, se ha observado que mayormente están asociados a la valoración negativa que el hombre o la mujer le puedan dar a esta etapa de vida.

Si piensas que es una edad en la cual ya no eres atractivo físicamente o que ya no eres productivo/a, es muy normal que te produzca tristeza y miedo de vivir la edad media. Para los que tienen hijos/as, es una etapa donde estos pueden estar independizándose; por lo que se puede experimentar el “nido vacío.” Esto puede traer cambios en la relación de pareja que, hasta ese momento, se había enfocado en los hijos.

También, es una edad en la cual es muy común que hagamos un análisis de vida sobre las metas alcanzadas y no alcanzadas y eso puede producir melancolía, nostalgia y tristeza, especialmente si sientes que no has logrado alcanzar tus sueños más deseados.

¿Se puede disfrutar la mediana edad?

Toda etapa de vida se puede disfrutar si la enfrentas con un pensamiento y actitud positiva. Todo cambio trae cosas positivas y negativas. Enfócate en las cosas positivas que esta etapa de vida trae, aprovecha la madurez y la experiencia para disfrutar la vida a plenitud.

Si experimentas cambios físicos o emocionales que te son difíciles de manejar, puedes consultar con tu médico de cabecera para evaluar las alternativas disponibles para aliviarlas. Para mayor información puede llamar al 984-974-3795.