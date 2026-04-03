Por fin llegó la primavera, así que ya nos preparamos para salir y disfrutar de un clima más cálido y agradable, aunque por el momento en el patio trasero de la casa. A continuación algunos consejos de seguridad para que esta época del año sea divertida, segura y placentera para usted y su familia.

Comer al aire libre

Recuerde siempre lavarse las manos durante la preparación de la comida. Es recomendable que para los picnics lleve toallitas desechables para limpiarse las manos.

lleve toallitas desechables para limpiarse las manos. Evite envenenamientos por comida. Cuide los alimentos que consume y asegúrese que las carnes estén bien cocidas antes de ingerirlas. Mantenga siempre fríos los alimentos fríos y calientes los alimentos que se consumen caliente. Las comidas refrigeradas no deben permanecer fuera del refrigerador por más de 2 horas a temperatura ambiente (una hora si la temperatura es de 90°F o más). Después de eso, deséchelas.

Recuerde recoger la basura y los desperdicios. Mantenga y cuide el ambiente.

Actividades al aire libre

Siempre supervise a los niños. Nunca deje a sus niños jugando solos ni por un instante. Los accidentes, desapariciones y raptos pueden pasar en cuestión de segundos.

Enséñele a sus hijos hábitos de juego seguros como: Si tiene un playground deslizarse en los toboganes con los pies primero y no de cabeza, no correr alrededor de una piscina, recoger cualquier juguete que los pueda hacer tropezar o caerse etc.

deslizarse en los toboganes con los pies primero y no de cabeza, no correr alrededor de una piscina, recoger cualquier juguete que los pueda hacer tropezar o caerse etc. Protéjase del sol. Utilice un protector solar siempre que realice alguna actividad al aire libre. Los rayos del sol pueden dañar su piel incluso cuando está nublado. No permita a ningún niño quedarse en el sol por largos períodos de tiempo, aún cuando tengan puesto protector solar.

Manténgase hidratado. Tome agua, haga que sus hijos consuman suficiente líquido y hagan pausas bajo la sombra.

Protéjase de los insectos y mosquitos. Utilice un repelente de insectos apropiado y aplíquelo de manera adecuada. Siempre siga las instrucciones del envase del repelente.

Utilice equipo de protección. Cuando montan bicicleta, patinetas, patines o cualquier otro artefacto con ruedas; utilice cascos, almohadillas protectoras en los codos y rodillas para protegerse de cualquier golpe o caída. Los cascos pueden evitar lesiones graves de la cabeza. Además, menores de 18 años tienen que utilizar cascos por ley aquí en Carolina del Norte.

Mantenga la seguridad cerca del agua. Nunca deje a los niños solos en la piscina, ni siquiera por un momento. Asegúrese que utilizan chalecos salvavidas apropiados para su edad y su peso.

En el patio

Mantenga limpio su patio. Quite del patio todos los artículos que pueden almacenar agua estancada, como baldes, cubos y juguetes. Los mosquitos pueden reproducirse en ellos.

Utilice guantes y equipo de seguridad cuando manipule equipos como la cortadora de césped y algún químico o pesticida.

Recuerde tomar adecuadamente sus medicamentos. El polen y los contaminantes del aire pueden causar reacciones alérgicas y asma. Para mantenerse saludable, tome adecuadamente cualquier medicamento recetado o de venta libre.

Utilice protección. Mientras trabaja en el jardín, utilice protección para la nariz y una máscara para la boca para evitar complicaciones con la alergia y el asma. Nunca olvide su repelente, su protector solar y cualquier otro artículo que lo proteja del sol como gafas, gorras, sombrillas, etc.

Cuídese del calor extremo y conozca sus límites. Recuerde tomar descansos bajo la sombra y suficiente agua para mantenerse hidratado.

En el vehículo