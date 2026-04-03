Por fin llegó la primavera, así que ya nos preparamos para salir y disfrutar de un clima más cálido y agradable, aunque por el momento en el patio trasero de la casa. A continuación algunos consejos de seguridad para que esta época del año sea divertida, segura y placentera para usted y su familia.
Comer al aire libre
- Recuerde siempre lavarse las manos durante la preparación de la comida. Es recomendable que para los
picnicslleve toallitas desechables para limpiarse las manos.
- Evite envenenamientos por comida. Cuide los alimentos que consume y asegúrese que las carnes estén bien cocidas antes de ingerirlas. Mantenga siempre fríos los alimentos fríos y calientes los alimentos que se consumen caliente. Las comidas refrigeradas no deben permanecer fuera del refrigerador por más de 2 horas a temperatura ambiente (una hora si la temperatura es de 90°F o más). Después de eso, deséchelas.
- Recuerde recoger la basura y los desperdicios. Mantenga y cuide el ambiente.
Actividades al aire libre
- Siempre supervise a los niños. Nunca deje a sus niños jugando solos ni por un instante. Los accidentes, desapariciones y raptos pueden pasar en cuestión de segundos.
- Enséñele a sus hijos hábitos de juego seguros como: Si tiene un
playgrounddeslizarse en los toboganes con los pies primero y no de cabeza, no correr alrededor de una piscina, recoger cualquier juguete que los pueda hacer tropezar o caerse etc.
- Protéjase del sol. Utilice un protector solar siempre que realice alguna actividad al aire libre. Los rayos del sol pueden dañar su piel incluso cuando está nublado. No permita a ningún niño quedarse en el sol por largos períodos de tiempo, aún cuando tengan puesto protector solar.
- Manténgase hidratado. Tome agua, haga que sus hijos consuman suficiente líquido y hagan pausas bajo la sombra.
- Protéjase de los insectos y mosquitos. Utilice un repelente de insectos apropiado y aplíquelo de manera adecuada. Siempre siga las instrucciones del envase del repelente.
- Utilice equipo de protección. Cuando montan bicicleta, patinetas, patines o cualquier otro artefacto con ruedas; utilice cascos, almohadillas protectoras en los codos y rodillas para protegerse de cualquier golpe o caída. Los cascos pueden evitar lesiones graves de la cabeza. Además, menores de 18 años tienen que utilizar cascos por ley aquí en Carolina del Norte.
- Mantenga la seguridad cerca del agua. Nunca deje a los niños solos en la piscina, ni siquiera por un momento. Asegúrese que utilizan chalecos salvavidas apropiados para su edad y su peso.
En el patio
- Mantenga limpio su patio. Quite del patio todos los artículos que pueden almacenar agua estancada, como baldes, cubos y juguetes. Los mosquitos pueden reproducirse en ellos.
- Utilice guantes y equipo de seguridad cuando manipule equipos como la cortadora de césped y algún químico o pesticida.
- Recuerde tomar adecuadamente sus medicamentos. El polen y los contaminantes del aire pueden causar reacciones alérgicas y asma. Para mantenerse saludable, tome adecuadamente cualquier medicamento recetado o de venta libre.
- Utilice protección. Mientras trabaja en el jardín, utilice protección para la nariz y una máscara para la boca para evitar complicaciones con la alergia y el asma. Nunca olvide su repelente, su protector solar y cualquier otro artículo que lo proteja del sol como gafas, gorras, sombrillas, etc.
- Cuídese del calor extremo y conozca sus límites. Recuerde tomar descansos bajo la sombra y suficiente agua para mantenerse hidratado.
En el vehículo
- Nunca deje a los niños solos en el vehículo. La temperatura dentro de un vehículo puede subir a temperaturas peligrosas, incluso en clima moderado y con las ventanas un poco abiertas. Los niños pueden sufrir de insolación, que causa lesiones graves y en ocasiones la muerte.
- Utilice asientos de seguridad adecuados para sus niños. Siempre utilice un asiento de seguridad adecuado para el tamaño y peso de cada niño que viaja en el vehículo. Leyes de Carolina del Norte requieren que:
- Todos los pasajeros del automóvil tengan su cinturón abrochado.
- Todos los niños deben utilizar un asiento de seguridad o un asiento elevado hasta que tengan 8 años u 80 libras.
- Niños menores de 13 años siempre deben ir sentados en el asiento trasero del automóvil y debidamente asegurados.