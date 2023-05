Tina Turner, la inolvidable cantante y actriz de teatro, falleció a los 83 años dejando un legado imborrable en la industria musical. Su sensible pérdida ocurrió en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, después de un largo padecimiento de cáncer.

Turner se convirtió en una de las artistas más exitosas del mundo. Su repertorio incluye éxitos de pop, rock y rhythm and blues, como "Proud Mary", "Nutbush City Limits" y "River Deep, Mountain High". En los años 80, triunfó con canciones como "What's Love Got to Do with It", "We Don't Need Another Hero" y una versión de "Let's Stay Together" de Al Green.

Su distintiva voz, su sonrisa audaz y su presencia en el escenario, con sus icónicas piernas musculosas y rápidos movimientos, se convirtieron en sus marcas registradas.

Tina Turner vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991. Además, recibió el honor del Kennedy Center en 2005, donde fue elogiada por figuras influyentes como Beyoncé y Oprah Winfrey. Su vida inspiradora fue llevada a la pantalla grande en una película, un musical de Broadway y un documental de HBO en 2021, que marcó su despedida pública.

Tina Turner: una historia de superación personal

La vida de Turner tuvo matices para llegar al éxito. Sufrió abusos físicos y emocionales durante su matrimonio de 20 años con Ike Turner, su también socio. Él lideraba el espectáculo incluyendo los arreglos y las coristas.

Ella brillaba en el escenario, pero detrás de él vivía una pesadilla. Ike comenzó a maltratarla poco después de que se conocieron en la década de 1950, y el abuso solo empeoró con el tiempo. Ike la golpeaba, la asfixiaba, la violaba y la humillaba constantemente. Incluso llegó a romperle la mandíbula antes de un espectáculo, pero ella subió al escenario con valentía a pesar de la sangre en su boca.

Con el tiempo, Tina logró liberarse de esa relación tóxica y tras dejar a su esposo en julio de 1976, se convirtió en una superestrella por sí sola en la mediana edad. En un momento en que muchos de sus contemporáneos estaban en declive, ella emergió como una figura destacada en la industria musical y se mantuvo como una de las principales atracciones de los conciertos durante años.

Desde la resiliencia, se convirtió en una defensora valiente de las mujeres maltratadas y un símbolo de lucha. Tras de sí deja un ejemplo de superación. Su música y su valentía continuarán inspirando a generaciones venideras. Y su legado perdurará en el tiempo como una de las leyendas más grandes de la música.

Con información de The Associated Press.