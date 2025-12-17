Si buscas sumergirte en el espíritu navideño, Charlotte ofrece una variedad de actividades y destinos perfectos para disfrutar durante las fiestas. Desde deslumbrantes luces hasta experiencias familiares, la ciudad tiene algo para todos. Aquí te presentamos los 10 mejores lugares para visitar en Charlotte esta Navidad y divertirte en familia:
Speedway Christmas
La 16a temporada del espectáculo de luces navideñas más grande del sudeste, Speedway Christmas, presentado por Atrium Health, exhibe más de cinco millones de luces. Toda la exhibición se lleva a cabo en un recorrido de cuatro millas que incluye el legendario óvalo, la calle de boxes y el circuito interior. Las luces son sincronizadas con música en 101.3 FM, además de autocines en el gigantesco Speedway TV de jueves a domingo por la noche hasta Navidad.
- Fecha límite: 4 de enero (excepto en Navidad)
- Hora: 6:00 p.m. a 10:00 p. m.
- Lugar: Charlotte Motor Speedway
- Dirección: 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027Costo: A partir de $35 por cada automóvil. Compra tu entrada en elsiguiente enlace.
Carowinds Winter Festival
El festival de invierno de Carowinds es la ocasión para reunirse con amigos y familiares para crear recuerdos inolvidables. Es el evento navideño más inmersivo de las Carolinas y ofrece exhibiciones de luces navideñas, patinaje sobre hielo, actividades familiares, música, entretenimiento en vivo, comidas y bebidas reconfortantes inspiradas en las fiestas, desfiles navideños, atracciones selectas y mucho más.
- Fecha límite: 3 de enero
- Hora: Días y horas varían mes a mes.
- Lugar: Carowinds Park
- Dirección: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273
- Costo: Desde $33. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.
Museo de selfies de Charlotte
Con paredes coloridas, espacios simulando el cielo, una habitación para enamorados, jardines de flores, un fondo de dinero e incluso una tina llena de pelotas, The Picture Project Charlotte te ofrece un telón perfecto para tomarte tus selfies y publicarlas en redes sociales, ese precisamente es su objetivo. Se trata de un auténtico museo de selfies en Charlotte.
- Fecha: abierto todo el año
- Horario: de miércoles a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.| domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: The Picture Project Charlotte
- Dirección: 5648 E Independence Blvd, Charlotte, NC 28212.
- Costo: $33 por hora por persona, menores de 13 años pagan $21. Visita el siguiente enlace para más información.
Luces y pista de hielo en “Light the Knights”
Light the Knights llega a su quinta edición ofreciendo actividades en torno a la Navidad como patinaje sobre hielo, toboganes de nieve, mercado artesanal, compras de delicias navideñas como chocolate caliente y dulces, decenas de miles de luces, decoración y mucho más para que puedas pasar un momento agradable.
- Fecha límite hasta el 4 de enero (fechas seleccionadas)
- Hora: La hora de inicio y finalización varían según el día
- Lugar: Truist Field
- Ubicación: 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: $13 por persona solo por la entrada. $44 por persona por entrada, trineo y patinaje. Para comprar tus boletos, visita el siguiente enlace.
Museo de ilusiones
Un ejercicio entretenido y desafiante para la mente. Esto es lo que ofrece el Museo de Ilusiones en Charlotte, Carolina del Norte. La nueva sede para esta experiencia, que ya se encuentra en otras 39 localidades en todo el mundo.
- Fecha: abierto todo el año
- Hora: varía todos los días, en especial por la Navidad.
- Lugar: Museum of Illusions - Charlotte
- Dirección: 601 S Tryon St Suite 138, Charlotte, NC 28202
- Costo: Desde $33 para adultos, los precios cambian si es una familia. Visita el siguiente enlace para más información y comprar las entradas.
- Para conocer más de este museo, visita el siguiente enlace.
Espectáculo de Ballantyne's Backyard
Este espectáculo, que inició apenas en el 2022, incluye exhibiciones de luces espectaculares en un sendero para caminar de media milla, docenas de globos de nieve de gran tamaño, escenas festivas más grandes que la vida, Papá Noel, bailarinas y otros artistas y cientos de árboles decorados. Además, hay toboganes de hielo y otras atracciones.
- Fecha: hasta el 29 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Ballantyne’s Backyard
- Dirección: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277
- Costo: A partir de $10. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Visita gratis al Museo Mint
El Museo Mint de Charlotte ofrece la oportunidad de explorar gratuitamente sus dos sedes. Es una ocasión única para disfrutar de sus exposiciones y colecciones, y sumergirse en el arte, la historia y la cultura que este emblemático museo tiene para ofrecer.
- Fecha: todo el año
- Hora: los miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Uptown
- Dirección: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Lugar: The Mint Museum – Randolph
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Camp North End
Por segunda vez, Camp North End se une a la magia del invierno ofreciendo una pista de patinaje sobre hielo al público. Además de pasear por el conocido espacio, podrás relajarte junto a las fogatas que disponen para el público, tomar una bebida de temporada, disfrutar de la comida de los comercios locales y todo mientras tus seres queridos se sumergen en la aventura del patinaje.
- Fecha límite: 4 de enero
- Horario: Lunes a jueves de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
- Costo: $18, menores de 5 años solo pagan $15. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.
Whitewater Center
El centro Whitewater cuenta con una pista de hielo que se divide en cuatro áreas distintas. Dos senderos y dos zonas de patinaje libre. Además, podrás tomar bebidas calientes en una reconfortante zona de descanso y probar la nueva pista con desafíos para que aprendas a patinar con obstáculos, como pequeños barriles. Puedes llevar tus propios patines, si así lo deseas.
- Fecha límite: mediados de febrero
- Horario: Todos los días de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: U.S. National Whitewater Center
- Dirección: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214
- Costo: $25. Compra tu entrada visitando el siguiente enlace.
Museo de profesiones cerca de Charlotte
Con espacios realistas que simulan una sala de emergencia, una ambulancia, un camión de bomberos, un supermercado, un banco e incluso un taller mecánico, Discovery Place Kids-Huntersville ofrece una ciudad interactiva perfecta para enseñar a los más pequeños sobre las profesiones del futuro. Este museo infantil cerca de Charlotte permite a los niños explorar el mundo que los rodea mientras aprenden sobre diferentes oficios y la importancia del trabajo en equipo.
- Fecha: Abierto todo el año
- Horario: De martes a jueves de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. | De viernes a domingo de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Discovery Place Kids-Huntersville
- Dirección: 105 Gilead Rd, Huntersville, NC 28078
- Costo: Entrada entre $14 y $15 por persona (dependiendo del día), menores de 1 año no pagan.
- Visita el siguiente enlace para más información.