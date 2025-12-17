Si buscas sumergirte en el espíritu navideño, Charlotte ofrece una variedad de actividades y destinos perfectos para disfrutar durante las fiestas. Desde deslumbrantes luces hasta experiencias familiares, la ciudad tiene algo para todos. Aquí te presentamos los 10 mejores lugares para visitar en Charlotte esta Navidad y divertirte en familia:

Speedway Christmas La 16a temporada del espectáculo de luces navideñas más grande del sudeste, Speedway Christmas, presentado por Atrium Health, exhibe más de cinco millones de luces. Toda la exhibición se lleva a cabo en un recorrido de cuatro millas que incluye el legendario óvalo, la calle de boxes y el circuito interior. Las luces son sincronizadas con música en 101.3 FM, además de autocines en el gigantesco Speedway TV de jueves a domingo por la noche hasta Navidad. Fecha límite : 4 de enero (excepto en Navidad)

: 4 de enero (excepto en Navidad) Hora : 6:00 p.m. a 10:00 p. m.

: 6:00 p.m. a 10:00 p. m. Lugar : Charlotte Motor Speedway

: Charlotte Motor Speedway Dirección: 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027Costo: A partir de $35 por cada automóvil. Compra tu entrada en elsiguiente enlace.

Carowinds Winter Festival El festival de invierno de Carowinds es la ocasión para reunirse con amigos y familiares para crear recuerdos inolvidables. Es el evento navideño más inmersivo de las Carolinas y ofrece exhibiciones de luces navideñas, patinaje sobre hielo, actividades familiares, música, entretenimiento en vivo, comidas y bebidas reconfortantes inspiradas en las fiestas, desfiles navideños, atracciones selectas y mucho más. Fecha límite : 3 de enero

: 3 de enero Hora : Días y horas varían mes a mes.

: Días y horas varían mes a mes. Lugar : Carowinds Park

: Carowinds Park Dirección : 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273

: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273 Costo: Desde $33. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.

Museo de selfies de Charlotte Con paredes coloridas, espacios simulando el cielo, una habitación para enamorados, jardines de flores, un fondo de dinero e incluso una tina llena de pelotas, The Picture Project Charlotte te ofrece un telón perfecto para tomarte tus selfies y publicarlas en redes sociales, ese precisamente es su objetivo. Se trata de un auténtico museo de selfies en Charlotte. Fecha : abierto todo el año

: abierto todo el año Horario : de miércoles a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.| domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: de miércoles a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.| domingo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : The Picture Project Charlotte

: The Picture Project Charlotte Dirección : 5648 E Independence Blvd, Charlotte, NC 28212.

: 5648 E Independence Blvd, Charlotte, NC 28212. Costo: $33 por hora por persona, menores de 13 años pagan $21. Visita el siguiente enlace para más información.

Luces y pista de hielo en “Light the Knights” Light the Knights llega a su quinta edición ofreciendo actividades en torno a la Navidad como patinaje sobre hielo, toboganes de nieve, mercado artesanal, compras de delicias navideñas como chocolate caliente y dulces, decenas de miles de luces, decoración y mucho más para que puedas pasar un momento agradable. Fecha límite hasta el 4 de enero (fechas seleccionadas)

hasta el 4 de enero (fechas seleccionadas) Hora : La hora de inicio y finalización varían según el día

: La hora de inicio y finalización varían según el día Lugar : Truist Field

: Truist Field Ubicación : 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202

: 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202 Costo: $13 por persona solo por la entrada. $44 por persona por entrada, trineo y patinaje. Para comprar tus boletos, visita el siguiente enlace.

Museo de ilusiones Un ejercicio entretenido y desafiante para la mente. Esto es lo que ofrece el Museo de Ilusiones en Charlotte, Carolina del Norte. La nueva sede para esta experiencia, que ya se encuentra en otras 39 localidades en todo el mundo. Fecha : abierto todo el año

: abierto todo el año Hora : varía todos los días, en especial por la Navidad.

: varía todos los días, en especial por la Navidad. Lugar : Museum of Illusions - Charlotte

: Museum of Illusions - Charlotte Dirección : 601 S Tryon St Suite 138, Charlotte, NC 28202

: 601 S Tryon St Suite 138, Charlotte, NC 28202 Costo : Desde $33 para adultos, los precios cambian si es una familia. Visita el siguiente enlace para más información y comprar las entradas.

: Desde $33 para adultos, los precios cambian si es una familia. Visita el siguiente enlace para más información y comprar las entradas. Para conocer más de este museo, visita el siguiente enlace.

Espectáculo de Ballantyne's Backyard Este espectáculo, que inició apenas en el 2022, incluye exhibiciones de luces espectaculares en un sendero para caminar de media milla, docenas de globos de nieve de gran tamaño, escenas festivas más grandes que la vida, Papá Noel, bailarinas y otros artistas y cientos de árboles decorados. Además, hay toboganes de hielo y otras atracciones. Fecha : hasta el 29 de diciembre

: hasta el 29 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Ballantyne’s Backyard

: Ballantyne’s Backyard Dirección : 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277

: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277 Costo: A partir de $10. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Visita gratis al Museo Mint El Museo Mint de Charlotte ofrece la oportunidad de explorar gratuitamente sus dos sedes. Es una ocasión única para disfrutar de sus exposiciones y colecciones, y sumergirse en el arte, la historia y la cultura que este emblemático museo tiene para ofrecer. Fecha : todo el año

: todo el año Hora : los miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

: los miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Mint Museum Uptown

: Mint Museum Uptown Dirección : 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Lugar : The Mint Museum – Randolph

: The Mint Museum – Randolph Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Camp North End

Por segunda vez, Camp North End se une a la magia del invierno ofreciendo una pista de patinaje sobre hielo al público. Además de pasear por el conocido espacio, podrás relajarte junto a las fogatas que disponen para el público, tomar una bebida de temporada, disfrutar de la comida de los comercios locales y todo mientras tus seres queridos se sumergen en la aventura del patinaje.

Fecha límite : 4 de enero

: 4 de enero Horario : Lunes a jueves de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

: Lunes a jueves de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección : 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206 Costo: $18, menores de 5 años solo pagan $15. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.

Whitewater Center El centro Whitewater cuenta con una pista de hielo que se divide en cuatro áreas distintas. Dos senderos y dos zonas de patinaje libre. Además, podrás tomar bebidas calientes en una reconfortante zona de descanso y probar la nueva pista con desafíos para que aprendas a patinar con obstáculos, como pequeños barriles. Puedes llevar tus propios patines, si así lo deseas. Fecha límite: mediados de febrero

límite: mediados de febrero Horario : Todos los días de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

: Todos los días de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. Lugar : U.S. National Whitewater Center

: U.S. National Whitewater Center Dirección : 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214

: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214 Costo: $25. Compra tu entrada visitando el siguiente enlace.