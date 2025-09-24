Este fin de semana, Charlotte se llena de eventos gratuitos para celebrar la diversidad cultural, el arte y el entretenimiento. Como parte del mes de la Herencia Hispana encontrarás muchos festivales latinos, pero también de otras culturas de diferentes países. Recuerda que cada semana en La Noticia publicamos nuevas oportunidades para disfrutar de actividades gratuitas.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby”. Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Tertulia de las Diásporas número 26 Obra Collective y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas y el tercer aniversario de la organización. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más. Fecha : viernes 26 de septiembre

: viernes 26 de septiembre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Galería de Obra Collective en el VAPA Center

: Galería de Obra Collective en el VAPA Center Dirección : 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202

: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Festival del Líbano en Charlotte La Iglesia Católica Maronita San Esteban invita a la comunidad a disfrutar del Festival del Líbano, un evento lleno de cultura y tradiciones libanesas. Habrá comida libanesa, dulces típicos, música en vivo, una encantadora bailarina de danza del vientre, un rincón para niños y mucho más para toda la familia. Fecha : viernes 26 y sábado 27 de septiembre

: viernes 26 y sábado 27 de septiembre Hora: viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 9:30 p.m.

viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 9:30 p.m. Lugar : St. Matthew Catholic Church’s

: St. Matthew Catholic Church’s Dirección : 8015 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, NC 28277

: 8015 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, NC 28277 Costo: entrada gratis

Fiesta Cultural en Charlotte La iglesia La Voz de la Esperanza invita a una fiesta cultural que contará con comidas típicas, música, rifas, actividades para niños, espacios llenos de tradiciones latinas y mucho más. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215 Costo: Gratis

Festival Internacional de Concord El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : Union St N, Concord, NC 28025

: Union St N, Concord, NC 28025 Costo: entrada gratis

Festival Internacional en la UNC Charlotte Explora el mundo en el festival internacional más antiguo de Charlotte (desde 1975), organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la UNC Charlotte. Será un día rodeado de arte, artesanías, disfraces, comida, música y bailes. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar : UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center)

: UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center) Dirección : 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223

: 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223 Costo: entrada gratis

Otras celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Mes de la Herencia Hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda : 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215

: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215 Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 Fecha : domingo 28 de septiembre

: domingo 28 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208

Festival Latino en Gastonia Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia. Fecha : domingo 28 de septiembre

: domingo 28 de septiembre Hora : de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Lugar : Wow Supermarket

: Wow Supermarket Dirección : 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Costo: Gratis

Boom: un festival cultural en Charlotte Se trata de una celebración de la diversidad cultural en el centro de Charlotte, en donde habrá presentaciones de música, danza y otras expresiones culturales. Como representantes de la cultura latina habrá danzas de El Alma de la Luna, garotas, danza de Perú, presentación de Rafa Carrillo y Milagros Ugueto, entre otros artistas. Fecha : domingo 28 de septiembre

: domingo 28 de septiembre Hora : 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Levine Avenue

: Levine Avenue Dirección : 430 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202

: 430 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis