Este fin de semana, Charlotte se llena de eventos gratuitos para celebrar la diversidad cultural, el arte y el entretenimiento. Como parte del mes de la Herencia Hispana encontrarás muchos festivales latinos, pero también de otras culturas de diferentes países. Recuerda que cada semana en La Noticia publicamos nuevas oportunidades para disfrutar de actividades gratuitas.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby”.
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Tertulia de las Diásporas número 26
Obra Collective y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas y el tercer aniversario de la organización. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más.
- Fecha: viernes 26 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Galería de Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
Festival del Líbano en Charlotte
La Iglesia Católica Maronita San Esteban invita a la comunidad a disfrutar del Festival del Líbano, un evento lleno de cultura y tradiciones libanesas. Habrá comida libanesa, dulces típicos, música en vivo, una encantadora bailarina de danza del vientre, un rincón para niños y mucho más para toda la familia.
- Fecha: viernes 26 y sábado 27 de septiembre
- Hora: viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: St. Matthew Catholic Church’s
- Dirección: 8015 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, NC 28277
- Costo: entrada gratis
Fiesta Cultural en Charlotte
La iglesia La Voz de la Esperanza invita a una fiesta cultural que contará con comidas típicas, música, rifas, actividades para niños, espacios llenos de tradiciones latinas y mucho más.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
- Costo: Gratis
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: Union St N, Concord, NC 28025
- Costo: entrada gratis
Festival Internacional en la UNC Charlotte
Explora el mundo en el festival internacional más antiguo de Charlotte (desde 1975), organizado por la Oficina de Programas Internacionales de la UNC Charlotte. Será un día rodeado de arte, artesanías, disfraces, comida, música y bailes.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: UNC Charlotte Campus (Barnhardt Student Activity Center)
- Dirección: 9290 Barnhardt Ln, Charlotte, NC 28223
- Costo: entrada gratis
Otras celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Mes de la Herencia Hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
- Fecha: domingo 28 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
Festival Latino en Gastonia
Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia.
- Fecha: domingo 28 de septiembre
- Hora: de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Wow Supermarket
- Dirección: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Costo: Gratis
Boom: un festival cultural en Charlotte
Se trata de una celebración de la diversidad cultural en el centro de Charlotte, en donde habrá presentaciones de música, danza y otras expresiones culturales. Como representantes de la cultura latina habrá danzas de El Alma de la Luna, garotas, danza de Perú, presentación de Rafa Carrillo y Milagros Ugueto, entre otros artistas.
- Fecha: domingo 28 de septiembre
- Hora: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Levine Avenue
- Dirección: 430 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
Taller de tortillas para adolescentes
La biblioteca invita a adolescentes de 12 a 18 años a participar en un taller gratuito de tortillas de harina. Los participantes aprenderán a hacer tortillas desde cero, al estilo tradicional, y conocerán las historias y tradiciones que rodean este alimento básico de la cocina latina.
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis
- Inscripción en el siguiente enlace.