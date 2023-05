El rapero de 27 años originario de Nueva York, Post Malone, anunció que tendrá un concierto en Carolina del Norte y aquí te contamos todos los detalles de la única presentación que ofrecerá en el estado.

Con millones de seguidores (más de 23 millones en Instagram y siete en Twitter) y éxitos como Sunflower, Rockstar, Better Now, Circles y Wow, no es de extrañar que el cantante haya causado emoción tras dar a conocer su tour.

El rapero se encuentra presentando su gira If y'all weren't here I'd be crying (Si todos ustedes no estuvieran aquí, estaría llorando) comenzará sus presentaciones el 8 de julio en Noblesville para continuar por ciudades como Cincinnati, Detroit, St. Louis, Buffalo y Toronto antes de hacer una única presentación en las Carolinas.

"Los amo mucho a todos y estoy muy emocionado de salir y hacer algunos shows más para todos ustedes. Ayúdenme a que un bebé llegue a la universidad y vengan. Hay nueva producción, nuevas canciones y un hombre muy guapo en el escenario", señaló el músico sobre su tour.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Post Malone en Charlotte?

La gira de Post Malone ocurrirá en medio del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado Austin que ha descrito como un disco desafiante, emocionante y gratificante.

"Captura quién soy como hombre y como artista en este momento. Muchas gracias a todos por su paciencia y gracias por estar conmigo en mis momentos más difíciles. Los quiero mucho a todos y estoy listo para una jodida fiesta con todos ustedes. Saludos y sigan esparciendo amor", Post Malone.

Antes de llegar a Charlotte, Post Malone visitará Hartford, Camden y Bristow para finalmente presentarse en la Ciudad Reina el 29 de julio de este 2023.

El rapero se presentará en el PNC Music Pavilion, a las 8:00 p. m. y los boletos saldrán en preventa este viernes 19 de mayo a las 10:00 a. m.