La boy band a la que algún día perteneció Mark Wahlberg y que se formó en 1984, New Kids on the Block, estarán de vuelta en los escenarios y durante sus presentaciones en Carolina del norte, estarán acompañados de la actriz, bailarina y cantante Paula Abdul.

La banda acaba de anunciar este lunes su nueva gira Summer Magic 2024, que toma su inspiración del nombre de la gira que realizaron en 1990. En esta ocasión, además de Paula, también tendrán como invitado especial a DJ Jaazy Jeff.

Donnie, Joey, Jordan, Jonathan y Danny, traerán de vuelta la magia para los fanáticos de toda la vida y para los nuevos con sus mejores éxitos y recuerdos, además de sorpresas para los fanáticos de todo el país.

Los fanáticos deben esperar un verano de diversión y nostalgia mientras los New Kids se embarcan en su primera gira en 15 años. NKOTB visitará algunos de los lugares más emblemáticos de esta gira para pasar una noche bajo las estrellas, incluidos algunos de los mismos lugares en los que actuaron en el Magic Summer Tour original de 1990" apunta un comunicado de la banda.

¿Cuándo y dónde serán las presentaciones de New Kids on the Block y Paula Abdul en Carolina del Norte?

La gira arrancará el 14 de junio y llegará a más de 40 ciudades, iniciando por Cuyahoga Falls, en Ohio para continuar por Illinois, varias paradas en California, Arizona, Texas, Florida y Georgia antes de llegar a Carolina del Norte.

La banda que tuvo éxitos como Please Don't Go Girl, Step by Step, Bring Back the Time, Tonight y Single se presentarán en Charlotte y Raleigh el 27 y 28 de julio del 2024 en PNC Music Pavilion y Coastal Credit Union Music Park, respectivamente.

¿Cómo comprar los boletos para la gira de New Kids on the Block y Paula Abdul?

Los boletos saldrán en preventa Fanclub y Citi a partir del miércoles 1 de noviembre, sin embargo, se realizarán preventas adicionales durante toda la semana antes de la venta general, que comenzará el viernes 3 de noviembre a las 10:00 a. m. a través de LiveNation.com: encuentra aquí los boletos para Charlotte y las entradas para Raleigh.

Luego de su paso por el estado, la banda se presentará en Nueva York, Nueva Jersey y volverán hasta Ohio, entre otros estados.

