Luego de un fin de semana en el Aftershock y tras encabezar el festival Power Trip, la banda de rock Tool anunció una nueva serie de presentaciones por Estados Unidos, que esta vez incluye a Charlotte dentro de sus presentaciones.

Desde el lanzamiento de su disco Fear Inoculum, la banda ganó un premio Grammy a Mejor Interpretación de metal, completó giras con entradas agotadas y encabezó festivales como Bonnaroo, Power Trip, Welcome to Rockville, Louder than Life y Sonic Temple Arts & Music Festival.

¿Cuándo y dónde se presentará Tool en Charlotte? Así puedes conseguir los boletos

La banda llegará a la ciudad reina el próximo 21 de enero, donde se presentarán en el Spectrum Center.

El evento se acaba de anunciar, por lo que los boletos apenas saldrán a la venta el 13 de octubre, a partir de las 10:00 a. m. aunque Tool Army abrió boletos en preventa exclusivos para sus miembros, los cuales estarán en preventa a partir del 11 de octubre a las 10:00 a. m. hasta el 12 de octubre a las 10:00 p. m.

Formada en 1990, Tool es una banda de rock originaria de Los Ángeles y ha lanzado cinco álbumes de estudio: Undertow, Ænima, Lateralus, 10,000 Days y Fear Inoculum, además de sus dos EP: Fear Inoculum y Opiate. La banda ha ganado cuatro premios Grammy.

La banda formada por Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones y Maynard James Keenan tiene canciones famosas como Sober, Schism, Pneuma, ænema, 46 & 2, Vicarious, Right in Two, The Grudge y 7empest, entre otras.

