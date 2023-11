La siete veces ganadora del Grammy, Gladys Knight anunció su próxima gira, con la que visitará un par de ciudades y entre sus próximas presentaciones hay al menos tres en Carolina del Norte y te contamos los detalles.

Este mismo 10 de noviembre Gladys estará en Fayetteville, sin embargo, la cantante y actriz agregó dos fechas a su gira, por lo que ahora también visitará Charlotte y Greensboro como parte de su "Tour de Despedida".

Este 10 de noviembre, Gladys se presentará en el Crown Theatre, de Fayetteville y aún hay boletos disponibles que van desde los $55 hasta los $129.

¿Cuándo y dónde se presentará Gladys Knight en Charlotte y Greensboro?

Luego de pasar por California y Florida, las próximas presentaciones de Gladys en Carolina del Norte serán a inicios del 2024, primero el 21 de febrero en Charlotte y más tarde en Greensboro, el 27 de febrero, con tres presentaciones en Carolina del Sur en el medio: Columbia, North Myrtle Beach y Spartanburg.

El concierto de Gladys en Charlotte será el 21 de febrero del 2024 en el Ovens Auditorium y para Greensboro en el Steven Tanger Center for the Performing Arts.

¿Cómo comprar boletos? La preventa iniciará el 9 de noviembre a las 10:00 a.m. y la venta para el público en general arrancará el 11 de noviembre a las 10:00 a.m.

Entre las canciones de Gladys se encuentran temas como That's What Friends are for, Neither One of Us, I don't want to know, Licence to Kill, Make Yours a Happy Home, If I Were your Woman y Missing You.

