La banda de rock estadounidense formada en California en 1987, Green Day, llegará a Charlotte con un único concierto en el estado, como parte de su gira The Saviors Tour, donde también habrá estrellas invitadas.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool dieron los detalles de su gira por estadios donde tendrán como invitados a The Smashing Pumpkins, Rancid y the Linda Lindas para Norteamérica mientras que para Europa a Nothing but Thieves, The Hives, Donots y The Interrupters and Maid of Ace.

El Saviors Tour comenzará en Europa el 30 de mayo, en Monte de Gozo, España, y viajará por Francia, Alemania e Italia antes de llegar a Reino Unido.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Green Day en Charlotte?

La gira de Green Day por Norteamérica comenzará el 29 de julio del 2024 y realizarán un total de 27 paradas en ciudades como Toronto, Nueva York, Chicago, Atlanta, Los Ángeles, Nashville, Phoenix y por supuesto Charlotte.

De acuerdo con la información de Live Nation, el concierto de Green Day en Charlotte será el 26 de agosto del 2024 a las 8:00 p. m. en PNC Music Pavilion y la venta de boletos iniciará el 7 de noviembre a las 10:00 a. m. y los puedes encontrar aquí.

Para la parada en Charlotte, de acuerdo con Live Nation, solo estarán como invitados especiales Rancid y The Linda Lindas.

Green Day asegura que esta gira será una celebración a lo grande, que abarcará la carrera de uno de los grupos musicales más importantes de los últimos años y con sus álbumes más importantes.

"Este año se cumple el 30 aniversario del álbum certificado diamante de 1994, Dookie, y 20 del American Idiot, cada uno de ellos un fenómeno cultural por derecho propio. Estos álbumes se han mantenido a la vanguardia de la cultura punk desde su lanzamiento", señala un comunicado de la banda.

¿Cuáles son todas las fechas de la gira de Green Day por Estados Unidos el 2024?

Lunes 29 de julio – Washington, DC

Jueves 01 de agosto – Toronto, ON

Sábado 03 de agosto – Montreal, QC

Lunes 05 de agosto – Nueva York, NY

Miércoles 07 de agosto – Boston, MA

Viernes 9 de agosto – Filadelfia, PA

Sábado 10 de agosto – Hershey, PA

Martes 13 de agosto – Chicago, IL

Jueves 15 de agosto – St. Louis, MO

Sábado 17 de agosto – Minneapolis, MN

Martes 20 de agosto – Kansas City, KS

Jueves 22 de agosto – Cincinnati, OH

Sábado 24 de agosto – Milwaukee, WI

Lunes 26 de agosto – Charlotte, Carolina del Norte

Miércoles 28 de agosto – Atlanta, GA

Viernes 30 de agosto – Nashville, TN

Domingo 01 de septiembre – Pittsburgh, PA

Miércoles 4 de septiembre – Detroit, MI

Sábado 7 de septiembre – Denver, CO

Martes 10 de septiembre – Austin, TX

Miércoles 11 de septiembre – Arlington, TX

Sábado 14 de septiembre – Los Ángeles, CA

Miércoles 18 de septiembre – Phoenix, AZ

Viernes 20 de septiembre – San Francisco, CA

Lunes 23 de septiembre – Seattle, WA

Miércoles 25 de septiembre – Portland, OR

Sábado 28 de septiembre – San Diego, CA

