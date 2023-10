Para cerrar Halloween con broche de oro, nada mejor que hacerlo resaltando las historias locales espeluznantes, pero también las historias donde se han llevado a cabo, desde sus filmaciones y te decimos cuál es la ciudad favorita de Carolina del Norte para grabarlas y por qué.

Como sabemos, Wilmington se ha convertido en uno de los sitios favoritos para las películas, más allá de Hollywood o Nueva York, donde recientemente se filmó por ejemplo la secuela de Zoey 101 y donde a lo largo de los años se han realizado también producciones de Marvel, por lo que las cintas de terror no son la excepción.

Una de las cintas de terror que se filmaron en los últimos años en la ciudad fue Scream 5, aunque hay una larga lista de películas de terror filmadas en esta ciudad costera.

¿Por qué Wilmington, Carolina del Norte, es un lugar elegido para películas de terror?

A lo largo de los años, Wilmington se ha convertido en uno de los sitios favoritos del país para grabar todo tipo de películas y tan solo este 2023, de acuerdo con MovieMaker, se posicionó entre las primeras 10 ciudades pequeñas y pueblos mejores para vivir y trabajar como cineasta en el país.

En el caso específico de las cintas de terror, hay un surgimiento de estas cintas y Wilmington, al ser una ciudad pequeña, ofrece esa sensación de "pueblo pequeño", a la vez que hay grandes equipos y mucho talento.

Por si eso no fuera poco, Wilmington ofrece edificios de ciudades, pero también locaciones de playa y escenarios de playa.

¿Cuáles son las películas más terroríficas y famosas que se grabaron en Wilmington?

Una de las películas que comenzó todo fue Firestarter, que fue protagonizada por Drew Barrymore en 1984 y donde también participaron David Keith, George C Scott, Martin Sheen y Heather Locklear.

Otra de las películas que se filmaron en la década de los 90 fue Maximum Overdrive, otra adaptación de una cinta de Stephen King, en 1986.

En los 90, se llevaron a cabo cintas como The Crow, de Brandon Lee, y uno de los clásicos de terror más conocidos de la década: Sé lo que hicieron el verano pasado (I know what you did last summer), que tuvo varias secuelas.

En tiempos más recientes, otro clásico que fue filmado en Wilmington fue El Conjuro, que también ha creado su propia saga y que es considerada una de las mejores películas de terror.

Otras cintas que no podemos dejar fuera de la lista son Halloween Kills, Scream, Trick or Treat, Blue Velvet y The List.

