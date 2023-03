Se estrenará una nueva película de comedia llamada Paint, inspirada en la vida del famoso pintor Bob Ross, quien ganó la atención del público en las décadas de los ochenta y noventa con su programa de pintura, carisma y talento.

El actor Owen Wilson dará vida al protagonista en esta película, según los primeros adelantos, incluido el primer póster promocional lanzado. Aunque la película está inspirada en la vida del pintor, el personaje no será Bob Ross.

La película se estrenará en abril de este año, y hace unos días, IFC Films presentó el primer teaser de la película en el que Wilson aparece pintando paisajes de Vermont.

¿Quién fue Bob Ross y qué hizo famoso al pintor de Florida?

En muchas partes del mundo, incluida Latinoamérica, Bob Ross consiguió fama por este programa, donde muchas personas pasaban tiempo fascinados con el trabajo del pintor.

Bob Ross nació el 29 de octubre de 1942 en Daytona Beach, Florida. Creció en Orlando, Florida, y dejó la escuela secundaria en el noveno grado. Trabajando como carpintero con su padre, perdió parte de su dedo índice izquierdo.

A los 18 años, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante sus descansos, desarrolló una técnica de pintura rápida y creó obras que después vendía. Después de 20 años en el ejército, dejó su carrera en 1981.

Tras ver el programa de televisión "The Joy of Painting with Bill Alexander" ("El placer de pintar con Bill Alexander"), se puso en contacto con el artista y se convirtió en su estudiante, llegando a sustituirle en algunas de las clases que Alexander impartía.

Ross es conocido por ser el creador y presentador de "The Joy of Painting" ("El placer de pintar"), un programa de televisión en el que pintaba escenas de la naturaleza usando diversas técnicas, en episodios de media hora de duración. Emitido de 1983 a 1994 en PBS en Estados Unidos, también tuvo emisiones en Canadá, América Latina y Europa. El programa tuvo 403 episodios.

¿De qué murió Bob Ross y cuántos años tenía?

A inicios de 1990, se le diagnosticó un linfoma que le obligó a dejar "The Joy of Painting with Bob Ross". El último episodio se emitió el 17 de mayo de 1994.

Murió en 1995 a los 52 años de edad en New Smyrna Beach, Florida y fue enterrado en el Woodlawn Park, en Gotha, Florida.

