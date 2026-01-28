Por tercer año consecutivo, la Casa de la Cultura invita a la comunidad a celebrar la riqueza cultural afrolatina a través de varios eventos llenos de danzas con tambores, arte, talles, conversaciones llenas de historias, relatos y tradiciones y más. Se trata del Afro Legacy Fest 2026.

“Son eventos que contarán con presentaciones musicales que integran la diáspora afrolatina de Honduras, Puerto rico, Venezuela, Haití, Perú y esperamos que se sume Brasil. Va a haber talleres, conversaciones, actividades para niños y podrán conocer, si aún no han ido, nuevos espacios que promueven la diversidad cultural. Por lo que me da orgullo que seamos conquistando espacios que nunca antes habían sido utilizados por latinos y abriendo camino a que todos vengan a escuchar sobre nuestras raíces”, la fundadora de La Casa de la Cultura, Milagros Ugueto a La Noticia.

Fiesta afrolatina en el VAPA Center Con este se apertura el Afro Legacy Fest, y contará con presentaciones musicales de Honduras, Venezuela, Perú, Puerto rico y Haití. Habrá calipso, tambor de Barlovento, parranda, un DJ para ambientar el espacio al estilo fiesta. Fecha : viernes 6 de febrero

: viernes 6 de febrero Hora : 6:30 p.m. a 11:00 p.m.

: 6:30 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Vapa Center

: Vapa Center Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

Educación, cultura y talleres afrolatinos Este evento contará con toda una agenda cultural y educativa. “Habrá talleres bailables para enseña a la gente cómo se baila ciertos ritmos musicales, habrá música en vivo, la gente podrá visitar la galería del museo para disfrutar de exhibiciones, de arte y conversar con artistas. Contaremos con un panel para hablar sobre la diáspora afrolatina, y contaremos con una presentación sorpresa”, indicó Keudis Sánchez, cofundador de la Casa de la Cultura. Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture

: Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

Encuentro afrolatino en sitio histórico Con este encuentro se da apertura a una jornada de memoria y cultura en Historic Rosedale, una antigua plantación del siglo XIX. Allí se rendirá homenaje a quienes murieron en esclavitud, por lo que incluirá una lectura y reflexión histórica, seguida de un espacio de conversación comunitaria. Fecha : domingo 8 de febrero

: domingo 8 de febrero Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Historic Rosedale

: Historic Rosedale Dirección : 3427 N Tryon St, Charlotte, NC 28206

: 3427 N Tryon St, Charlotte, NC 28206 Costo: gratis

Taller de Bomba puertorriqueña VIVA Collective ofrecerá una tarde dedicada al movimiento y al ritmo con talleres de danza y tambor de Bomba puertorriqueña. Será un espacio para conectar con esta expresión cultural de raíces africanas. Acompaña a Rafael Cepeda, miembro de la histórica Familia Cepeda, que por más de 80 años ha preservado y transmitido el arte de la bomba, junto a Víctor Quiñones, su maestro tamborero. Fecha : domingo 8 de febrero

: domingo 8 de febrero Hora : 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Dirección : 901 N Tryon St b, Charlotte, NC 28206

: 901 N Tryon St b, Charlotte, NC 28206 Costo: $45. Puede comprar su entrada en el siguiente enlace.