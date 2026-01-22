Este 21 de enero, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró estado de emergencia mientras se prepara para los efectos de una gran tormenta invernal que llegará este fin de semana.

En preparación para esta tormenta invernal, el equipo del Departamento de Transporte del estado (NCDOT) ha estado preparando las carreteras, puentes y pasos elevados con suministro de sal. Pero además, la entidad estatal emitió una serie de recomendaciones sobre cómo prepararse para estas bajas temperaturas y la acumulación de nieve y hielo que podrían persistir durante la próxima semana.

¿Cómo prepararse para una tormenta invernal? Para prevenir accidentes, situaciones de emergencia o enfermedades, sugieren: Prestar atención al pronóstico local

Mantenga cargados sus teléfonos celulares o dispositivos electrónicos.

celulares o dispositivos electrónicos. Utilice una radio meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) o una aplicación de alerta meteorológica en su teléfono para recibir alertas.

Vístase abrigado. Use varias capas de ropa fina en lugar de una sola capa de ropa gruesa.

¿Cómo preparar un kit de emergencia? Si es para su vehículo, debe procurar tener: Una “rasqueta” o rapador de hielo.

Cables de arranque

Cadena de remolque

de remolque Arena o sal

o sal Mantas

Linterna

Botiquín de primeros auxilios

de primeros auxilios Tener el mapa de navegación descargado (en caso de mala cobertura)

¿Cómo prepararse en casa? Mantenga suficiente agua , al menos por tres días o más si hay bebés, adultos mayores o mascotas.

, al menos por tres días o más si hay bebés, adultos mayores o mascotas. Comida no perecedera . Ejemplos: latas, barras energéticas, frutas secas y sopas instantáneas.

. Ejemplos: latas, barras energéticas, frutas secas y sopas instantáneas. Fórmulas para bebés y alimentos especiales para diabéticos (si es necesario)

y alimentos especiales para diabéticos (si es necesario) Procure tener una linterna , baterías extra y velas (como último recurso).

, baterías extra y velas (como último recurso). Botiquín básico de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Pañales (si es necesario).

Recomendaciones para cuidar a su mascota Mantenga comida para varios días.

para varios días. Tenga una correa y transportador en el caso de que deba salir con ella.

en el caso de que deba salir con ella. No lo deje afuera por largos períodos de tiempo.

por largos períodos de tiempo. Si las temperaturas son muy bajas dentro del hogar, colocarles un abrigo o suéter a las mascotas, en especial las de pelo corto.

Limpia sus patas al regresar de pase; la nieve y el hielo pueden irritarlas.

al regresar de pase; la nieve y el hielo pueden irritarlas. Busca ayuda, si notas: temblores constantes, debilidad o piel pálida y fría al tacto.

¿Qué hacer si se corta la electricidad? Asegúrese de que los generadores funcionen en exteriores y lejos de ventanas o puertas abiertas para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.

y lejos de ventanas o puertas abiertas para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. No queme carbón en interiores ni utilice una parrilla de gas en espacios cerrados.

ni utilice una parrilla de gas en espacios cerrados. Ventile adecuadamente los calentadores de queroseno.

los calentadores de queroseno. Utilice fuentes de iluminación que funcionen con pilas, en lugar de velas, para reducir el riesgo de incendio.

Para más consejos sobre cómo prepararse para un clima invernal, visite el siguiente enlace.