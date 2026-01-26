Estamos ante la temporada de devolución de impuestos 2026, lo que vuelve blanco a muchas personas que tendrán dinero de vuelta y el IRS comparte cinco consejos prácticos para evitar ser víctima de fraudes y perder dinero.

De acuerdo con el IRS, a través de su departamento de investigación criminal, dedican el 70 % de su tiempo y recursos a investigar delitos fiscales, que incluyen esquemas de reembolso cuestionables, fraude de preparadores de declaraciones y esquemas tributarios abusivos, entre otros.

Cinco consejos de IRS para evitar fraudes esta temporada de impuestos 2026

Evite preparadores de declaraciones que afirman que pueden obtener reembolsos mayores que otros preparadores o cuyos honorarios son un porcentaje de su reembolso de impuestos.

preparadores o cuyos honorarios son un porcentaje de su reembolso de impuestos. Utilice un profesional de impuestos acreditado que firme e ingrese un número de identificación de impuestos del preparador (PTIN) en su declaración de impuestos y le proporcione una copia de la declaración para sus registros.

que firme e ingrese un número de identificación de impuestos del preparador (PTIN) en su declaración de impuestos y le proporcione una copia de la declaración para sus registros. Nunca firme un formulario de impuestos en blanco y asegúrese de que su reembolso llegue a su cuenta, no a la de su preparador de impuestos.

y asegúrese de que su reembolso llegue a su cuenta, no a la de su preparador de impuestos. Proteja su información personal y financiera. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados sobre su declaración de impuestos o aquellos que dicen ser del IRS. Los mensajes fraudulentos podrían contener malware y comprometer su información personal.

No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados sobre su declaración de impuestos o aquellos que dicen ser del IRS. Los mensajes fraudulentos podrían contener malware y comprometer su información personal. Denuncie el fraude a las autoridades. Si sospecha que un individuo o empresa está cometiendo fraude, envíe el formulario 3949-A referencia de información.

¿Cuándo comienza la temporada de presentación de impuestos?

Estamos en la temporada, pues esta recién inició el 26 de enero.

La fecha límite para presentar o pagar cualquier impuesto adeudado es el miércoles 15 de abril. También se puede solicitar una extensión para presentar la declaración. Esta fecha límite aplica en la mayor parte del país, con excepción de Maine y Massachusetts, donde es el 17 de abril.

Según las autoridades, los delitos fiscales aumentan durante la temporada de presentación de declaraciones, porque los delincuentes roban información de los contribuyentes que no saben, piratean los servidores de las firmas de contadores públicos y los servicios de preparación de impuestos, así como victimizan a los contribuyentes desprevenidos con la falsa promesa de enormes reembolsos de impuestos.

Denuncia y protege a tu comunidad

Si sospechas que fuiste víctima de una estafa, repórtala a la Comisión Federal de Comercio (FTC) o a la fiscalía del estado: reportefraude.ftc.gov

Comparte esta información con tu familia y amigos para que nadie más sea víctima de estos fraudes.