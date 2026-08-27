Unos 9,987 inmigrantes habrían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias migratorias entre enero de 2025 y agosto de este año en Carolina del Norte. Además, dos de cada tres detenidos no tenían antecedentes penales, según un análisis de registros federales realizado por la organización Siembra NC.

Los datos, obtenidos por el Deportation Data Project de UC Berkeley y UCLA mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), fueron publicados el 21 de agosto y abarcan acciones de ICE hasta el 6 de agosto. El análisis aclara que el número de detenidos puede ser mayor debido a que muchos de los arrestos no cuentan con los datos exactos de la ubicación.

Según el análisis de Siembra NC, el número de arrestos aumentó después de 2024.

Ese año se registraron 1,612 .

. En el 2025 subió a 5,048

Mientras que este año ya se han acumulado 5,008 arrestos migratorias.

El ritmo de las detenciones habría aumentado entre 2024 y 2026. De un promedio de 134 detenciones mensuales (casi cinco al día) a unas 700 al mes (aproximadamente una cada hora). Son casi cinco veces más arrestos.

Charlotte concentra el mayor número de detenciones, con 1,564, seguida por Raleigh, con 438. También aparecen Gastonia (161), Concord (143), Monroe (127), Hendersonville (125), Castle Hayne (103), Durham (88), Asheville (85), Graham (85) y Greensboro (76).

Dos de cada tres no tenían antecedentes

Señala el comunicado de Siembra NC que los registros de arrestos contradicen el discurso federal que afirma que los inmigrantes detenidos son “los peores criminales”. El 66.8 % de los detenidos no tenía antecedentes criminales.

De las 5,008 personas que ICE arrestó en Carolina del Norte entre el 1.° de enero y el 5 de agosto de este año, dos de cada tres no tenían antecedentes penales. Aproximadamente una de cada cinco nunca había sido acusada de ningún delito, más allá de estar presente sin estatus legal. Esto último constituye una infracción civil.

“El líder del Senado estatal, Phil Berger, promotor del Proyecto de Ley 153, justificó la ley advirtiendo sobre la liberación de inmigrantes ilegales y delincuentes que deambulan libremente por nuestras calles. Los datos demuestran que las cárceles se utilizan, pero no para eso”, señala el comunicado de Siembra NC.

La mayoría ya estaba en una cárcel

Una de las principales características de las detenciones de este año, según los datos, es que muchas no ocurrieron directamente en las calles. Siete de cada 10 inmigrantes ya estaban bajo custodia de autoridades locales cuando ICE tomó el caso. Esto mediante leyes que permiten la colaboración entre diferentes agencias policiales y estatales, como el Acuerdo 287 (g).

Una vez que las personas fueron trasladadas a cárceles migratorias, más de 4,500 fueron llevadas a centros de detención en Georgia, entre ellos Stewart y Folkston (por ser los más cercanos, ya que Carolina del Norte no cuenta con ningún centro de detención migratorio). El resto fueron enviados a otros estados.

Siembra NC advierte que esta cifra podría aumentar considerablemente debido a la implementación de la Ley SB-153 desde junio, que obliga a cuatro agencias estatales, entre ellas la Patrulla de Carreteras y la Oficina Estatal de Investigación, a colaborar con ICE. Al mismo tiempo, se anunció la intención de abrir un centro de detención migratoria en la antigua Institución Correccional Rivers, en Winton.