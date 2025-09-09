Tiroteo en sala de juegos de video cobra la vida de latino

La policía investiga un tiroteo ocurrido el sábado 6 de septiembre que terminó con la muerte de Eugenio Nicolás Bolaínez Vanegas, de 44 años, en lo que aparentemente fue una pelea dentro de un local de juegos de video, en horas de la mañana.

Según las autoridades, el incidente tuvo lugar en el local ETS Gaming, ubicado en Lee Avenue, en el pueblo de Sanford, Carolina del Norte, alrededor de las 5:45 a.m., tras un altercado dentro del negocio.

El negocio de juegos de video permite a los jugadores usar consolas como Xbox o PlayStation, así como visores para juegos virtuales. Los clientes también pueden participar en juegos de rol como “Dungeons and Dragons”.

Tiroteo dentro de local de juegos de video

Según la policía, al llegar al lugar encontraron a Bolaínez Vanegas sin vida por un aparente disparo. Las autoridades indicaron que la situación se originó por un conflicto aislado dentro del establecimiento, aunque se mantienen abiertas las investigaciones.

El Departamento de Policía de Sanford solicitó a cualquier persona con información sobre el caso que se comunique con la División de Detectives al 919-775-8268.

Reacción de la familia

La familia de Eugenio está devastada por la pérdida y lo recuerda como una persona alegre y bondadosa, cuya presencia iluminaba cada lugar que visitaba. Su fallecimiento ha dejado un vacío profundo en su entorno.

Elizabeth Vanegas, familiar de la víctima, está organizando una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y ofrecer una despedida digna, expresó:

"Con gran pesar, nos enfrentamos a la pérdida de Eugenio. Era un alma vibrante y bondadosa, alguien cuya risa y calidez alegraban a todos. Lo extrañaremos más de lo que las palabras pueden expresar."

Cómo apoyar

La campaña de GoFundMe busca aliviar la carga financiera de la familia y garantizar que se le brinde un funeral digno. Cada contribución, sin importar su tamaño, ayuda a cubrir los servicios conmemorativos y a acompañar a la familia en este momento difícil.

La familia agradece el apoyo de la comunidad, tanto en donaciones como en la difusión de la campaña, y resalta que cada gesto de solidaridad significa mucho más de lo que se puede expresar con palabras.

Campaña de apoyo: gofundme.com/f/en-memoria-de-eugenio-bolainez-vanegas