En medio de una emergencia sin precedentes en Carolina del Norte, donde miles de familias inmigrantes han vivido días de miedo ante la presencia de agentes federales, organizaciones como El Pueblo o El Centro Hispanos respondieron con un acto masivo de solidaridad: la distribución de alimentos directamente a los hogares más afectados en el área del Triángulo.

Entre el 19 y el 24 de noviembre, El Pueblo entregó 360 cajas de comida a 224 familias del condado de Wake, además de llegar a residentes de Durham, Orange y Harnett.

Una respuesta comunitaria frente al miedo

“Hemos visto el lado más oscuro de esta administración sembrando terror en miles de familias, pero también hemos sido testigos de una enorme solidaridad”, dijo Karina Neyra, directora de Desarrollo Comunitario de El Pueblo. “Esa solidaridad se ha transformado en donaciones de alimentos y en la movilización de voluntarios”.

La distribución se realizó casa por casa, con personal de El Pueblo y voluntarios que recorrieron diversos vecindarios para entregar alimentos a quienes habían solicitado ayuda. Junto con las despensas, las familias recibieron la guía de emergencia “Familias Seguras”, creada por la organización para orientar a inmigrantes en momentos de riesgo.

Apoyo de organizaciones y voluntarios a familias inmigrantes

La operación fue posible gracias al respaldo del Food Bank of Central & Eastern North Carolina, Carolina Forward y Triangle Mutual Aid. Este último coordinó esfuerzos junto a Raleigh Brewing Company, Raleigh United Mutual Aid Hub (RUMAH) y Chapel of Bones, además de donaciones de particulares.

“No podemos sentirnos más agradecidos y orgullosos de ver a tantas personas ponerse del lado de los inmigrantes”, expresó Elke Millán, gerente de eventos especiales de El Pueblo. “Muchos han donado alimentos, participado en marchas y rechazado la presencia de la Patrulla Fronteriza”.

El Pueblo continuará entregando despensas durante la próxima semana y luego centrará sus esfuerzos en recaudar fondos para ofrecer un nuevo nivel de apoyo a las familias inmigrantes afectadas en el área de Raleigh.

Otras organizaciones también se movilizan

El Centro Hispano, con sede en Durham, también ha desplegado una respuesta intensa. Su directora ejecutiva, Pilar Rocha-Goldberg, destacó el trabajo de voluntarios y aliados comunitarios que permitieron asistir:

436 familias con alimentos, pañales y artículos esenciales.

con alimentos, pañales y artículos esenciales. 44 familias con ayuda para renta y servicios.

con ayuda para renta y servicios. 45 personas con educación sobre poderes notariales y 16 documentos oficializados.

con educación sobre poderes notariales y oficializados. Más de 1,808 personas apoyadas en solo unos días.

Rocha-Goldberg compartió testimonios de familias agradecidas:

“Gracias a los entrenamientos laborales de El Centro Hispano conseguimos trabajo y nuestros hijos reciben tutorías escolares”.

“Nos ayudaron con comida durante la pandemia y ahora, tras perder el empleo, nos apoyaron de nuevo”.

Un llamado a seguir apoyando

Tanto El Pueblo como El Centro Hispano y otras organizaciones locales piden a la comunidad que continúe apoyándolos con donaciones, voluntariado y difusión para asegurar que ninguna familia se encuentre sola ante esta emergencia.