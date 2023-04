Un hombre de Nueva York viajó a Carolina del Norte para visitar a un amigo y ayudarle con una mudanza y todo parece indicar que sus acciones se vieron recompensadas inmediatamente, pues ganó $200,000 en la lotería durante su visita.

Se trata de Terrance Pertillar, quien participó en un nuevo raspadito inspirado en la estrella de la música country y nativo de Carolina del Norte, Luke Combs.

De acuerdo con Pertillar, mientras ayudaba a su amigo a mudarse a Henderson, se detuvieron a cargar combustible y notó un boleto de Luke Combs en la tienda: "Esto es algo que ocurre una vez (...) soy fanático de Luke Combs. Vi su boleto, así que lo compré", dijo el ganador a los funcionarios de la lotería.

Terrance compró el boleto ganador en una tienda Granville Food Mart, en NC 158, en Oxford.

"Yo estaba como 'wow', ¿esto es real'", Terrance Pertillar, ganador de la lotería.

El hombre de Nueva York que visitó a su amigo en Carolina del Norte para ayudarlo a mudarse recogió su premio en la sede de la lotería este lunes y, luego de las retenciones de impuestos estatales y federales, se llevó a casa $142,501.

Living Lucky with Luke Combs debutó este mes con cinco premios de $200,000, de los cuales aún quedan cuatro por reclamar, informó la lotería en un comunicado.

De acuerdo con la Lotería de la Educación de Carolina del Norte, los jugadores de Living Lucky with Luke Combs pueden ingresar sus raspaditos en dos sorteos para tener la oportunidad de ir a un concierto privado de Combs en Nashville, además de la oportunidad de ganar $500,000.

¿Quién es Luke Combs, el artista que inspiró el juego de la lotería?

Luke Combs es un cantante y compositor de música country. Nació en Charlotte, Carolina del Norte el 2 de marzo de 1990, por lo que actualmente tiene 33 años.

En busca de alcanzar sus sueños, Combs se salió de la universidad y se mudó a Nashville, Tennessee. Lanzó su primer sencillo en el 2014, llamado The Way She Rides y su primer álbum, This One's For You, llegó unos años después, en el 2017.

En plataformas como Instagram, Luke Combs suma más de 5.1 millones de seguidores, en YouTube tiene más de 3.05 millones de suscriptores y entre sus temas más conocidos están Beautiful Crazy, When it Rains it Pours, Forever After All, She Got the Best of Me, Love You Anyway y The Kind of Love we Make, entre otros.