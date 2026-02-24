Demandan a fotógrafos de bodas por dejar plantados a novios

Para muchas parejas de novios, el día de su boda es uno de los momentos más felices de sus vidas; por tanto, buscan contratar fotógrafos para que registren este momento único. Sin embargo, una empresa fotográfica de Carolina del Norte es acusada de estafar a parejas, dejándolas sin fotografías, pese a haber contratado el servicio y pagado miles de dólares.

El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, presentó una demanda contra una pareja de fotógrafos y su empresa, Holly Christina Photography, acusándolos de engañar y defraudar a decenas de clientes. Desde enero, el Departamento de Justicia del estado ha recibido 166 quejas, con pérdidas económicas que suman aproximadamente $750,000.

Según la demanda, la empresa habría dejado a parejas sin fotógrafo, sin reembolsos y, en muchos casos, sin recuerdos de uno de los días más importantes de sus vidas.

Servicios incompletos y pagos sin respuesta

La compañía, localizada en Raleigh, ofrecía paquetes de fotografía y video para bodas, solicitando adelantos de al menos $1,500, o pagos completos que superaban en promedio los $5,000, por un supuesto descuento del 10 %, según documentos oficiales. Sin embargo, numerosos clientes denunciaron que:

Al menos 92 personas pidieron reembolsos que nunca recibieron.

pidieron reembolsos que nunca recibieron. 38 clientes solo obtuvieron adelantos de fotos, sin la galería completa ni videos.

solo obtuvieron adelantos de fotos, sin la galería completa ni videos. 35 casos recibieron material sin editar, pese a haber pagado por el servicio completo.

Además, la empresa cerró abruptamente el 25 de enero, aunque continuó aceptando pagos semanas antes.

Acusan de estafa a fotógrafos

Entre los testimonios, una clienta pagó más de $6,000 por servicios completos, pero recibió solo una vista previa de fotos. Otra pareja desembolsó más de $7,600 y nunca obtuvo el material editado, quedando a pocas semanas de su boda sin fotógrafo.

También se detectaron prácticas como doble o triple reserva de fechas, incluso con hasta cinco bodas programadas el mismo día, y el uso de fotógrafos sustitutos sin autorización de los clientes.

Presión y engaños en la contratación

La demanda señala que la empresa utilizaba tácticas de urgencia, como ofrecer un supuesto “último espacio disponible” con descuento. Al menos 76 personas afirmaron sentirse presionadas para contratar bajo estas condiciones.

Acción legal en curso

El fiscal general busca que la corte ordene reembolsos para las víctimas, sanciones civiles y prohibición permanente de estas prácticas

El caso pone en evidencia los riesgos de contratar servicios sin verificar antecedentes y resalta la importancia de exigir contratos claros y garantías antes de realizar pagos significativos.