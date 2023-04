Las tarjetas de identificación comunitarias, FaithAction ID, emitidas por grupos sin fines de lucro, se han convertido en un recurso cada vez más importante en las comunidades de inmigrantes de Carolina del Norte, y entre las personas que no tienen acceso a una forma alternativa de identificación.

Un proyecto de ley que busca restringir el uso de estas tarjetas HB167, fue bien visto esta semana por el Comité Judicial y se acerca un paso más a la votación en la Cámara de Representantes del estado.

La legislación apunta al programa FaithAction Community ID, lanzado hace una década en Greensboro, Carolina del Norte, como un acuerdo entre los líderes religiosos y el departamento de policía. El objetivo era establecer una forma de identificación más accesible que ayudaría tanto a las fuerzas del orden público como a los residentes sin otros documentos aceptados.

Endy Méndez, gerente de educación de FaithAction, dijo que el concepto surgió luego de conversaciones con miembros de la comunidad inmigrante en el sótano de una iglesia local.

“Una de las cosas más importantes que comunicaron fue que la policía tenía la impresión de que nuestra comunidad estaba segura porque no estábamos denunciando delitos”, dijo Méndez. “En cambio, enfrentábamos el desafío de no tener una forma de identificación válida. Tener ese encuentro con la policía podría poner a nuestras familias en riesgo de la deportación”.

Proceso de verificación

A través de organizaciones asociadas y capacitadas, el programa FaithAction ID ahora está establecido en 14 ciudades de Carolina del Norte y en ciudades de Carolina del Sur, Florida, Virginia, Iowa, Ohio y Oregón.

Los solicitantes pasan por un proceso de verificación, similar a lo que sucedería en la División de Vehículos Motorizados, dijo Méndez. Deben proporcionar un comprobante de domicilio y una prueba de identificación, la que podría incluir un pasaporte vencido o una tarjeta de identificación nacional. A diferencia de una REAL ID de Carolina del Norte, una identificación de FaithAction no requiere número de seguro social ni prueba de un estado de inmigración legal.

Ejemplo de una FaithAction ID, emitida por la Coalición Latinoamericana. - Imagen: Coalición Latinoamericana

La tarjeta de FaithAction es limitada en sus aplicaciones. No se puede usar para votar, por ejemplo. Todos los solicitantes reciben capacitación para comprender estas limitaciones.

Hasta el momento se han emitido más de 30,000 tarjetas de identificación de FaithAction.

“También estamos alcanzando los sectores de familias en riesgo de quedarse sin hogar, sobrevivientes de violencia doméstica, tráfico de personas y miembros de la comunidad LGBTQ”, dijo Méndez. “Hemos realizado jornadas de identificación con la comunidad transgénero donde enumeramos su nombre preferido. Les damos esa opción”.

Avanza el proyecto de ley HB167

El futuro del programa ahora es incierto, ya que la legislación HB167 para restringir las identificaciones comunitarias se acerca a la votación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

El patrocinador principal del proyecto de ley, el republicano George Cleveland, se ha centrado en las tarjetas de identificación en el pasado. Durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara el martes, hizo referencia a una ley de 2015 que ya impone restricciones en las tarjetas de identificación.

“El proyecto de ley HB167 básicamente señalará algo que ya es ilegal, de acuerdo con la ley, que las identificaciones de acción comunitaria son una forma de identificación no gubernamental y por lo tanto, los gobiernos locales o cualquier entidad gubernamental no las utilizarán con fines de identificación”, dijo Cleveland.

Según la ley de 2015, los jueces, los agentes del orden público y los funcionarios gubernamentales no pueden aceptar una matrícula consular, una forma de identificación emitida por el gobierno mexicano a sus ciudadanos que viven en el extranjero. También prohíbe que los funcionarios acepten identificaciones que no estén explícitamente reconocidas por la Asamblea General de Carolina del Norte, sin que no exista una opción alternativa.

HB167 actualizaría la ley de 2015 para incluir las palabras "Community Action ID", o sea una tarjeta de identificación comunitaria. Es un golpe directo al programa de identificación de FaithAction. Méndez dijo que existe temor sobre el impacto que podría tener el proyecto de ley.

“Es una pregunta que en realidad tenemos miedo de hacernos”, dijo Méndez. “Tenemos miedo de que intenten encontrar enmiendas para dañar aún más el programa”.

'Nadie quiere ser indocumentado'

Durante la audiencia del martes, Nayeli García con El Pueblo habló sobre su experiencia de inmigrante en Carolina del Norte y la necesidad de tener acceso a una forma de identificación.

“Eliminar el uso de identificaciones comunitarias evitará que nuestra comunidad se sienta segura, afectará la confianza en las autoridades y hará que la policía o alguaciles tengan menos herramientas para identificarnos", dijo García.

En el condado de Mecklenburg, las identificaciones de FaithAction se emiten a través de la Coalición Latinoamericana. Alba Sánchez, gerente del Centro de Bienvenida al Inmigrante de la coalición, dijo que han verificado y emitido alrededor de 1,400 identificaciones desde agosto de 2021.

“Para muchos de los inmigrantes, tal vez sea la única identificación que tienen”, dijo Sánchez. “Nadie quiere ser indocumentado. Hablas con las familias, y es una carga pesada todos los días. Además de ser indocumentado, ¿no puedo probar quién soy porque no tengo una identificación?".

Sánchez dijo que las identificaciones no sólo sirven para la aplicación de la ley, sino también para construir comunidad. Las tarjetas vienen con beneficios, como descuentos en organizaciones asociadas.

“Eso le permite a nuestra comunidad explorar el condado de Mecklenburg, explorar la ciudad y pertenecer a la comunidad”, dijo.

La ciudad de Charlotte, el condado de Mecklenburg, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y la Oficina del Sheriff del condado de Mecklenburg no respondieron a nuestras solicitudes sobre sus políticas de identificación comunitaria.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.