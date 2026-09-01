Si vas a manejar durante el fin de semana del Labor Day, es importante saber que habrá más agentes de la Patrulla de Caminos (Highway Patrol) en las carreteras de Carolina del Norte. Este año hay un punto adicional que los conductores inmigrantes deben conocer: las leyes estatales sobre cooperación con inmigración cambiaron y las consecuencias de ser detenido durante estos operativos son más graves.

Más controles en las carreteras

Desde el 31 de agosto inició campaña estatal “Booze It & Lose It” (en español, sería algo como: si bebes, pierdes). Esta continuará hasta el domingo 13 de septiembre. Durante estas dos semanas, las autoridades aumentarán las patrullas, realizarán controles y estarán atentas a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o drogas.

En el 2025, las autoridades realizaron 768 puntos de control y más de 3,100 patrullajes aleatorios durante un periodo similar de dos semanas (del 25 de agosto al 7 de septiembre). Como resultado, registraron 61,943 infracciones de tránsito y, al sumar los delitos y otros procedimientos, la cifra llegó a 73,388.

Algunas de las infracciones fueron:

1,439 cargos por conducir bajo los efectos del alcohol .

. 2,748 infracciones por no usar el cinturón de seguridad .

. 580 infracciones relacionadas con la seguridad de los niños .

. Más de 20,000 violaciones por exceso de velocidad .

. 5,251 conductos multados por tener la licencia revocada .

. 2,548 infracciones por no tener el seguro al día .

. 3,275 por manejo agresivo.

1,489 personas buscadas fueron detenidas

“Los conductores sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol podrían enfrentar penas de cárcel, la pérdida de su licencia de conducir y el pago de un promedio de $10,000 en multas, tarifas de remolque y otros gastos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol”, señala la campaña Booze It & Lose It.

¿Qué significa esto para los inmigrantes?

Aquí es donde las nuevas leyes estatales cobran importancia. En especial la SB-153, que entró en vigor este año. Esta amplió la cooperación entre ciertas agencias de Carolina del Norte y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La ley incluye a la Patrulla Estatal de Carreteras entre las agencias que deben establecer procedimientos para cooperar con ICE.

“Esas agencias están ahora requeridas por la ley para que deban ayudar a inmigración en los casos que atienden. Eso significa que, por ejemplo, los alguaciles y los patrulleros de carreteras del estado, si ellos te detienen, te tienen que preguntar si tú tienes un estatus migratorio y, si ellos no pueden identificar que tienes un estatus migratorio, entonces tienen que consultar a ICE, pero si confirman que no tienes estatus, también deben informar a ICE”, explicó la abogada de inmigración, Jennifer Ezeigwe.

Añadió: “Anteriormente contactaban a inmigración por casos graves, por crímenes graves, pero ahora será por cualquier cosa, hasta lo mínimo, como manejar sin licencia, no tener seguro”.

¿Qué pasa si el conductor termina en la cárcel?

Aclara la abogada que una parada de tráfico no convierte automáticamente a un agente de policía local en agente de inmigración, en especial, ya que la policía local (como CMPD) no está obligada a colaborar con ICE. Sin embargo, si el inmigrante es detenido por cometer delito. Su situación puede cambiar drásticamente.

“Si la policía te arresta por cualquier cosa y vas a la cárcel, estas están gobernadas por la Oficina del Alguacil. Ellos sí colaborarían con inmigración (en virtud de la SB.153)”, advierte la abogada.

La ley obliga a los alguaciles y administradores de cárceles a verificar el estatus migratorio de personas detenidas por determinados delitos menores graves y por todos los delitos mayores. Entre los delitos contemplados están las infracciones relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

No maneje bajo efectos del alcohol o medicamentos

“Si usted va a beber, no maneje, y si usted va a manejar, no beba. Pida taxi o Uber. Y si está con alguien que bebió, sé un buen amigo y quítale las llaves del auto. Podría estar salvando su vida y la de otras personas inocentes”, advirtió el oficial de la División de Steele Creek de CMPD, Claudio Jiménez.

Adicionalmente, existen medicamentos que, por sus componentes químicos, pueden afectar su capacidad de concentración y coordinación. Esto puede ser peligroso, en especial si se necesita conducir. Por eso, otra recomendación es que, si está manejando y empieza a sentir malestar. Salga de la carretera, estacione en un lugar seguro y llame al 911 o descanse y espere a que le pase el dolor (si sabe que este va a pasar).

Algunos de estos medicamentos son:

Ansiolíticos : como Diazepam, Alprazolam y Clonazepam

: como Diazepam, Alprazolam y Clonazepam Antidepresivos , especialmente cuando se inicia el tratamiento o se ajustan las dosis

, especialmente cuando se inicia el tratamiento o se ajustan las dosis Analgésicos para aliviar dolor con opioides

para aliviar dolor con opioides Medicina para las alergias

Medicamentos para el mareo o vértigo

o vértigo Medicinas para el resfriado o la gripe

Es importante leer las advertencias y los efectos secundarios de los medicamentos antes de tomarlos y evitar mezclar estas medicinas con el alcohol, ya que potencian los efectos sedantes.

No pelee con otros conductores

En especial si cree que están en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas. “Un problema que estamos viendo en la ciudad es el manejo agresivo. Tenemos que tener cuidado con eso. Si usted se encuentra en la carretera o en la calle y otro vehículo empieza a hacer maniobras peligrosas, como encerrarlo (bloquear su camino), hacer una carrera o a insultarlo, no discuta, ni participe de estas maniobras, ni maneje con exceso de velocidad. Disminuya su velocidad, déjelos pasar y deje que se vaya. Usted puede meterse en problemas serios debido a esto. Incluso hemos tenido que lamentar accidentes y tiroteos debido a este tipo de circunstancias”, recomienda Jiménez.