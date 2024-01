Un hombre que cometió ataques racistas contra latinos y afrodescendientes, fue declarado culpable y enfrentará un castigo en Carolina del Norte.

Después de haber atacado a dos personas, el sujeto en cuestión fue detenido y acusado de crímenes raciales y ahora está en espera de sentencia.

Un jurado de Greensboro, Carolina del Norte, condenó a Marian Hudak, de 52 años, por cometer un crimen de odio contra un hombre negro y un hombre latino en incidentes separados.

La fiscal federal Sandra J. Hairston del Distrito Medio del Norte de Carolina subrayó la relevancia de la seguridad comunitaria, agradeciendo a las autoridades que diligentemente buscaron justicia en este caso.

#NEW: Marian Hudak has been found guilty of hate crimes against a Black man and a Hispanic man.



Those hate crimes happened in Concord and Kannapolis. @FBICharlotte investigated. A jury in Greensboro returned the verdict today.https://t.co/lNCF7a4QLQ