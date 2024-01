La ciudad de Winston-Salem ha lanzado una campaña titulada "Help Get the Lead Out" (Ayuda a eliminar el plomo), solicitando la colaboración activa de la población para identificar y reportar tuberías de plomo en las viviendas locales.

¿De qué trata la campaña para identificar tuberías de plomo?

La iniciativa responde a los riesgos asociados con la exposición al plomo y forma parte de un esfuerzo más amplio ordenado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a nivel federal.

Bajo el programa "Help Get the Lead Out", la ciudad insta a los residentes a examinar las tuberías de sus hogares y contribuir al Servicio de Inventario de Tuberías de Agua (Water Service Line Inventory) a través del sitio web oficial de la ciudad.

Aunque Winston-Salem mantiene altos estándares de calidad del agua para consumo humano, la existencia de sistemas de tuberías más antiguos en algunas viviendas representa un riesgo potencial de exposición al plomo.

La responsabilidad de la ciudad se limita a las tuberías hasta el medidor, por lo que se requiere la participación activa de la población para identificar los materiales en sistemas domésticos.

¿Cómo identificar una tubería de plomo?

Identificar una tubería de plomo puede ser crucial para garantizar la seguridad del suministro de agua en tu hogar. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para determinar si tus tuberías son de plomo:

Investigación de la historia de la casa: Consulta documentos de construcción o registros municipales para obtener información sobre el tipo de tuberías utilizadas en tu hogar. Las casas construidas antes de la década de 1950 son más propensas a tener tuberías de plomo. Observación visual: Las tuberías de plomo suelen ser grises y tienen una apariencia suave. Pueden ser más blandas que otros materiales y, con el tiempo, desarrollarán una pátina grisácea. Uso de un imán: El plomo no es magnético, por lo que si usas un imán y no se adhiere a la tubería, es posible que estés lidiando con plomo. Sin embargo, este método no es infalible, ya que algunas tuberías de plomo pueden tener una capa exterior de otro material. Raspaduras y marcas: Raspa suavemente la tubería con una llave o una moneda. Si la superficie se rasca fácilmente y revela un color plateado brillante debajo, podrías tener tuberías de plomo. Realizar el "Ping Test" (prueba del sonido): Golpea suavemente la tubería con un objeto metálico. El plomo produce un sonido sordo y apagado en comparación con el sonido metálico claro de otras tuberías. Análisis profesional: Si tienes dudas o prefieres una confirmación más precisa, puedes contratar a un profesional para realizar pruebas específicas y determinar el tipo de material de las tuberías. Algunas empresas ofrecen servicios de análisis de agua que incluyen la evaluación de los materiales de las tuberías.

Para más ayuda, se puede acceder al formulario para identificar tuberías de plomo, donde se pedirán algunos datos para recibir apoyo en estos casos.

El formulario incluye secciones para la información del cliente, la ubicación del medidor de agua, fotos de ejemplo para una confirmación precisa y técnicas de identificación de materiales. Una vez completado, al hacer clic en "Entregar", la información se enviará para su seguimiento por parte de la ciudad.

¿Qué hacer si se detecta tuberías de plomo?

Confirmación y análisis profesional: Confirma la presencia de tuberías de plomo mediante análisis profesional. Puedes contratar a un experto en fontanería o a una empresa especializada para realizar pruebas específicas en las tuberías de tu hogar. Contacta a las autoridades locales: Informa a las autoridades locales sobre la presencia de tuberías de plomo. Puede ser necesario notificar a la oficina de salud pública o al departamento de servicios públicos para obtener orientación adicional. Considera reemplazar las tuberías: La opción más efectiva y permanente es reemplazar las tuberías de plomo. Consulta con un fontanero profesional para evaluar la viabilidad de esta opción en tu hogar y obtener presupuestos. Instala un filtro de agua certificado: Instala un filtro de agua certificado para eliminar o reducir los niveles de plomo en el agua potable. Asegúrate de elegir un filtro que cumpla con los estándares de la NSF para la reducción de plomo. Flushing del agua: Cuando el agua ha estado estancada en las tuberías durante un tiempo (por ejemplo, durante la noche), deja correr el agua durante al menos 30 segundos antes de usarla para cocinar o beber. Esto puede ayudar a reducir la concentración de plomo. Evita usar agua caliente para beber o cocinar: El plomo tiende a disolverse más fácilmente en agua caliente. Por lo tanto, evita usar agua caliente directamente del grifo para beber o cocinar. Consulta con un profesional de la salud: Si hay niños pequeños, mujeres embarazadas u otras personas susceptibles en tu hogar, es crucial consultar con un profesional de la salud para evaluar los posibles riesgos y tomar medidas preventivas.

Es crucial destacar los riesgos asociados con la exposición al plomo, ya que puede tener efectos perjudiciales, por lo que se recomienda cambiar la tubería lo más pronto posible.

