Congresista amenaza con investigar a organización latina local

Un representante de Carolina del Norte en Washington D. C. amenazó con iniciar una investigación en contra de una organización latina local que defiende los derechos de los inmigrantes. ¿La razón? Enseñar sus derechos a los inmigrantes indocumentados para evadir arrestos de agentes federales de inmigración.

El congresista republicano, Mark Harris, expresó a The Daily Signal, que quiere investigar a la organización Siembra NC, por su campaña de educación sobre los derechos de los inmigrantes y sobre qué hacer si agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), llegan hasta su hogar o lugar de trabajo.

“Al enseñar a los inmigrantes ilegales a evadir la detención, organizaciones como Siembra NC están promoviendo activamente la invasión de nuestro país”, dijo Harris al medio de comunicación conservador.

Harris agregó que no solo quiere investigar a Siembra NC, sino también a la plataforma de recaudación de fondos demócrata ActBlue, que contribuye con la organización.

“Siembra y sus patrocinadores financieros deben rendir cuentas por socavar el estado de derecho y hacer que las comunidades de Carolina del Norte sean menos seguras”, dijo Harris, sin presentar evidencia sobre esta afirmación.

¿Qué es Siembra NC?

Siembra NC es una organización latina local de base enfocada en defender a la comunidad inmigrante de empleadores y propietarios abusivos, así como de ICE y políticas nocivas.

La entidad se creó en el 2017, como respuesta a las políticas de la primera administración Trump contra los inmigrantes y a la falta de apoyo y recursos para la comunidad latina en Carolina del Norte.

Actualmente, Siembra NC opera principalmente en los condados de Alamance, Durham, Forsyth, Guilford, Orange, Wake, Randolph y Rockingham, y tienen miembros activos en todo el estado. Una de sus iniciativas más buscadas es una línea directa para informar sobre actividades de ICE en comunidades locales.

Igualmente, impulsan un programa de capacitación a dueños de negocios, para proteger a sus trabajadores, preparándolos en caso de que agentes de inmigración quieran entrar a sus establecimientos.

Controversia por el uso de ActBlue

Harris mencionó que Siembra NC recauda fondos a través de ActBlue, una plataforma de recaudación de fondos demócrata que ha sido objeto de investigación por parte de los legisladores republicanos, quienes emitieron citaciones para investigar presuntas actividades de donaciones fraudulentas o ilegales.

¿Por qué quiere Harris investigar a organización latina local?

El congresista Mark Harris es una persona que no es ajena a la polémica. El pastor bautista buscó llegar al Congreso en el 2014 y 2016, pero perdió. En el 2018 ganó marginalmente al demócrata Dan McCready, para ser representante del distrito 9, pero en el 2019 se desestimó el triunfo por encontrarse evidencia de fraude electoral a favor de Harris. Ese año se convocó nuevamente a elecciones.

En su campaña del 2018, dijo a La Noticia que quería detener la ley migratoria que permitía a los inmigrantes “traer a 26 familiares, incluyendo primos y tíos”. Aunque esa ley no existe.

En el 2024 finalmente ganó la elección como representante pero del Distrito 8 de Carolina del Norte. Comenzó a ejercer el cargo en enero del 2025 y se ha hecho eco de todas y cada una de las políticas del presidente Trump.

La Noticia pidió un comentario sobre las declaraciones de Harris a Siembra NC, pero hasta el momento no recibimos respuesta.