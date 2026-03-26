Las personas con discapacidad merecen tener un apoyo extra, pues en ocasiones, las situaciones que para otras personas pueden ser "normales", para ellos pueden ser complicadas; como en el caso de tener un estacionamiento, por lo cual hay un permiso especial y te decimos como sacarlo.

¿Qué es el permiso de estacionamiento para personas discapacitadas?

En diferentes partes del país, como tiendas, estados y otros sitios públicos, hay lugares que pueden ser usados por las personas con discapacidad y está prohibido que otros usuarios las usen, pero para que alguien pueda utilizar el cajón de estacionamiento debe estar autorizado.

¿Cómo se solicita este permiso de estacionamiento por alguna discapacidad?

Para solicitar este permiso en Carolina del Norte, debes de llenar el formulario MVR-37A . Esta es Certificación Médica para Solicitud y Renovación de Cartel de Estacionamiento para Personas con Discapacidad.

Luego, debes presentar los documentos que se comentarán más adelante en alguna de las oficinas de Agencias de Placas de Circulación del Departamento de Vehículos Motorizados (NCDMV, por sus siglas en inglés). Es importante que el formulario sea firmado por un profesional autorizado en el estado.

En caso de ser aprobado, es posible que se entregue el cartel el mismo día. Si lo haces por correo (enviándolo a Raleigh), tarda de 3 a 4 semanas. Visita el siguiente enlace para más información.

¿Cuántos tipos de permisos por discapacidad puedes solicitar?

Hay dos tipos de permisos de este tipo, el temporal o permanente. Si la discapacidad es temporal, el permiso puede ser emitido hasta por seis meses (puede ampliarse en caso de ser necesario) y en caso de que sea indefinida, el permiso será permanente. Aunque debe ser renovado cada 5 años, al menos que la persona tenga 80 años o más.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

Para ser candidato a recibir este permiso, se deben de cumplir ciertas características y aunque depende del estado y ciudad, los más comunes son:

La persona debe estar imposibilitada para caminar 200 pies continuos (unos 60 metros).

Necesita de un bastón, una muleta o silla de ruedas.

El solicitante requiere llevar consigo un tanque de oxígeno por pronlemas pulmoranes.

Padece de severos daños por la artritis, por problemas neurológicos u ortopédicos.

Además, en Carolina del Norte las personas con ceguera total o visión severamente defectuosa (certificada por un oftalmólogo u optometrista) califican para el permiso de estacionamiento.

Si el solicitante tiene alguna de estas características, puede pedir el permiso. Siempre que su formulario esté firmado por un profesional: médico, asistente médico, enfermero practicante u oftalmólogo.

¿Cuál es el costo de este permiso de estacionamiento?

En Carolina del Norte, los carteles tienen costo. Al 2026, el precio es de $5.00 por cada cartel. Se permite solicitar un máximo de dos carteles por persona (total $10.00).

¿Qué documentos se necesitan para el permiso por discapacidad?

Para realizar el trámite, además de tener una discapacidad, se deben de tener los siguientes documentos:

Formulario MVR-37A llenado certifiicado por un médico.

Identificación válida.

Comprobante de Pago de los $5,00 por cada cartel. Puedes pagarlo en la oficina.

¿Cómo y dónde se puede hacer uso de este permiso?

La persona debe tener el permiso visible en todo momento, para que los oficiales lo puedan ver, además de los papeles que certifican que le entregaron el mismo, esto servirá para utilizar todos los espacios asignados a personas con discapacidad en los lugares públicos.