Una amistosa competencia reunirá a niños y jóvenes en torno al Torneo de Pesca Infantil de Primavera de 2026 en Lake Julian Park. Parques y Recreación del Condado de Buncombe invita a los pescadores a participar en junto a toda la familia.

Este torneo es un evento anual que en esta ocasión se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, de 8:00 a 11:00 a.m. y promete un buen rato de esparcimiento para toda la familia. También se trata de una actividad que pretende crear consciencia sobre la naturaleza, ya que cada pescado capturado se devuelve al lago tras el pesaje en la estación de medición.

¿Quiénes pueden participar en el torneo de pesca? Este evento es para niños desde 0 hasta jóvenes de 15 años de edad. Se dividirán en tres grupos para la competición: 0 a 5 años,

6 a 10 años

y 11 a 15 años. Los participantes pueden ganar premios por el pez más grande, el más pequeño y el mayor número de peces capturados. Los mismos son de acuerdo con las edades, por ejemplo, para los más grandes el premio mayor será un kayak de navegación. Todos los menores de edad deben estar acompañados por un adulto durante todo el evento. Este año, además de los premios por categoría, los participantes entran en una rifa general por un kayak, cortesía de los patrocinadores locales.

Requisitos para el torneo de pesca infantil

Lo más importante es que no se requiere licencia de pesca para residentes menores de 16 años para participar.

Algunos requisitos que vale la pena destacar:

Los participantes deben traer su propia caña de pescar y aparejos.

Los ganadores de la categoría deben estar presentes para ganar.

Todos los competidores deben estar acompañados por un adulto.

Por otro lado, una única prohibición es que no se permite la pesca en barco a los participantes del torneo.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados tienen hasta el 1.° de mayo para inscribirse. Si aún quedan espacios, la mesa de registro en el parque abrirá a las 7:30 a. m. frente al muelle principal el mismo día del concurso (2 de mayo).

El costo de inscripción es de $10 por participante, y con ello recibe un balde, carnada y una variedad de snacks y bebidas refrescantes que estarán disponibles durante toda la mañana.

La pesca comenzará puntualmente a las 8:00 a.m. y finalizará a las 11:00 a.m. Los premios se entregarán a las 11:30 a.m.

Para inscribirse, visite el siguiente enlace.