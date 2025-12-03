¿Cómo estudiar gratis para ser un profesional en cuidado infantil?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) anunció la creación de Child Care Academies, un programa gratuito que busca preparar a nuevos profesionales en cuidado y aprendizaje infantil. Esta iniciativa surge para enfrentar la grave escasez de personal que afecta a guarderías y centros educativos en todo el estado.

El proyecto funciona en alianza con 16 instituciones educativas, financiado con recursos federales del Preschool Development Grant. La meta es ofrecer capacitación intensiva, accesible y de alta calidad, que permita a más personas iniciar carreras en educación temprana sin costo alguno.

Una estrategia para fortalecer el cuidado infantil en el estado

“El sistema de aprendizaje temprano de Carolina del Norte depende de una fuerza laboral sólida y bien preparada, y las Academias de Cuidado Infantil están diseñadas para satisfacer esa necesidad”, dijo Michael Leighs, subsecretario del NCDHHS. Destacó que el programa busca abrir oportunidades laborales, apoyar a las familias y garantizar que los niños reciban un cuidado seguro y de calidad.

Las academias ayudan a expandir el acceso a programas de aprendizaje temprano, mejorar el desarrollo laboral y fortalecer la economía estatal, ya que permiten que más padres permanezcan en la fuerza laboral con opciones confiables de cuidado infantil. Esta estrategia sigue recomendaciones del NC Task Force on Child Care and Early Education.

Instituciones participantes

Las Child Care Academies operarán en los siguientes centros educativos:

Appalachian State University

Bladen Community College

Central Carolina Community College

Central Piedmont Community College

Davidson-Davie Community College

Durham Technical Community College

Elizabeth City State University

Forsyth Technical Community College

Guilford Technical Community College

Montgomery Community College

Nash Community College

Pitt Community College

Roanoke-Chowan Community College

Sandhills Community College

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Wilson Community College

Cada institución debe realizar al menos tres academias hasta julio de 2026. Los calendarios varían, con programas que comenzaron en octubre de 2025 y otros que iniciarán en enero de 2026.

Programas intensivos y gratuitos en todo el estado

Convertirse en maestro principal de educación infantil suele requerir semanas o meses de formación. Las Child Care Academies ofrecen una capacitación completa que cumple o supera los estándares estatales, pero en un periodo más corto. Cada universidad decide la duración exacta de su programa.

“Child Care Academies quickly and fully prepare teachers”, explicó Candace Witherspoon, directora de la División de Desarrollo y Educación Temprana de NCDHHS. Ella destacó que los docentes bien capacitados protegen, educan y apoyan a los niños y sus familias.

Las academias ofrecen modalidades virtuales e híbridas, con el fin de garantizar acceso en múltiples condados y apoyar a personas con diferentes horarios.

¿Qué incluye la capacitación?

Los participantes reciben formación en:

CPR y primeros auxilios

Salud y seguridad

Sueño seguro infantil y prevención de SIDS

Seguridad en áreas de juego

Detección de sospechas de maltrato infantil

Fundamentos de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de Carolina del Norte

Environment Rating Scales

Normas de Pathways to the Stars , el sistema estatal de control de calidad

Normas de Pathways to the Stars, el sistema estatal de control de calidad
Apoyo para completar verificaciones de antecedentes criminales del NCDHHS

Al finalizar, los participantes reciben las certificaciones requeridas para trabajar en centros de cuidado infantil en Carolina del Norte.

Cómo inscribirse

Quienes quieran unirse a una Child Care Academy deben contactar directamente la oficina de admisiones de la institución de su preferencia. También pueden obtener más información sobre carreras en educación infantil en su colegio comunitario local.