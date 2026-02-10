Este febrero, Charlotte ofrece una amplia variedad de eventos comunitarios y culturales para todos. Desde sesiones virtuales para aprender tus derechos, hasta oportunidades de vacunación gratuita para tus mascotas u orientación para tu declaración de impuestos. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Sesiones virtuales de Conozca sus derechos
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 11 y 18 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
El refugio de cuidado y control animal de Charlotte-Mecklenburg ofrece una vez al mes una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Protege a tu amigo peludo asistiendo a este evento comunitario.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th Street, Charlotte, NC 28206
- Debe registrarse en el siguiente enlace.
Reparaciones gratis en Charlotte
Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación.
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Innovation Barn
- Dirección: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Arte y cultura
Celebración latina en el museo Mint
Se trata de una celebración multicultural del Mint to Move, que permitirá a la comunidad disfrutar con Eddy Kbrera la música que se baila en el carnaval de Barranquilla, clases de salsa, merengue y bachata. Música afrolatina, que incluye a Aretha Franklin, Celia Cruz y más, con el DJ Carlos Lebrón y percusionistas del Mint 2 Move. Además, podrá disfrutar de las exposiciones del museo.
- Fecha: viernes 13 de febrero
- Hora: 6:45 p.m. a 11:30 p.m.
- Lugar: Mint Museum Uptown
- Dirección: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: $15. Para comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.
Dinosaurios en vivo en ImaginOn
El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños. Habrá historias y personajes como Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos.
- Fecha: martes 17 de febrero
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
Salud
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Evento: Día de Amor y amistad
El grupo de apoyo de mujeres sobrevivientes de cáncer, Renacer, invita a quienes luchan o sobrevivieron a este diagnóstico a participar en un evento de escritura creativa que lleva por nombre “Latidos”. Un espacio seguro para sanar a través de las letras, fortalecer la resiliencia y celebrar la vida, el amor y la amistad.
- Fecha: jueves 19 de febrero
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Carolina Breast Friends
- Dirección: 1607 E Morehead St, Charlotte, NC 28207
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 18 de febrero
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212