A medida que marzo llega a su fin, aprovecha esta oportunidad para participar en talleres gratuitos que te ayudarán a seguir creciendo. Con clases que abarcan desde la ciudadanía hasta el emprendimiento y el arte. No dejes pasar la ocasión de impulsar tu futuro antes de que termine el mes con estos talleres que te trae La Noticia.
Seminario: Seguros comerciales para pequeños negocios
En este seminario organizado por Prospera, descubrirá cómo proteger su negocio ante riesgos comunes con el respaldo adecuado. Aprenderá a tomar decisiones informadas para operar con mayor tranquilidad y seguridad.
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: virtual
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller de lectura activa
Charlotte Mecklenburg Library, en colaboración con International House, ofrecerá un taller para fomentar la lectura en familia. Se compartirán estrategias prácticas y divertidas para leer juntos, mejorando los hábitos de lectura en casa. Evento dirigido a niños de 0 a 5 años.
- Fecha: viernes 20 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E. 7th Street, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 23 de marzo
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Taller: circula de costura de telas narrativas
Acompaña a la arteterapeuta Rebeca Carvajal en una serie de cuatro semanas, en la que podrás conectarte con otras personas y a la vez, disfrutar de la arpillería. Esta es la elaboración de figuras con retazos de telas de diferentes texturas. No se requiere experiencia previa; todos los niveles de habilidad son bienvenidos.
- Fecha: martes 24 y 31 de marzo y 7 y 14 de abril.
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Seminario: como posicionar su marca con el Mundial FIFA 2026
Conozca cómo preparar su negocio con estrategias creativas de mercadeo para aprovechar el impacto del Mundial y conectar con su audiencia antes, durante y después del evento. Evento organizado por Prospera.
- Fecha: miércoles 25 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: virtual
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller de introducción a Gmail
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: miércoles 25 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Para aprender sobre Outlook (Hotamil), asiste al siguiente evento.
- Fecha: miércoles 1° de abril
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller: historias para sanar
Únete a una serie bilingüe de narración y escritura creativa dirigida por Obra Collective. Se trata de un espacio seguro para explorar y compartir tus experiencias vividas. Aprende a expresar tu historia, conectar con otros, y usar la escritura como herramienta de sanación y resistencia
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Observación: evento para mayores de 18 años.
- Inscripción en el siguiente enlace.