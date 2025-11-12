Scout Motors abre sede nacional en Charlotte y trae 1,200 empleos

La empresa automotriz Scout Motors eligió a la ciudad de Charlotte para establecer su sede nacional, generando 1,200 nuevos empleos bien remunerados antes del año 2030. La inversión total superará los $207 millones, según confirmaron autoridades estatales y locales.

Un nuevo centro de innovación en Plaza Midwood

La sede general se ubicará en Plaza Midwood Commonwealth, en el corazón de Charlotte, y funcionará como el centro estratégico de liderazgo, investigación y desarrollo de la compañía.

El edificio abarcará 300,000 pies cuadrados con operaciones en áreas como finanzas, ventas, tecnología, mercadeo y desarrollo corporativo.

“Charlotte es el hogar ideal para Scout Motors —un lugar tan dinámico como nuestra gente y nuestra marca, donde el orgullo se une a la innovación”, afirmó Scott Keogh, presidente y CEO de Scout Motors.

Empleos bien remunerados y efecto económico

El proyecto ofrecerá salarios promedio de $172,878, el doble del promedio del condado de Mecklenburg, lo que generará un impacto anual en nómina estimado en más de $207 millones.

Además, estudios económicos calculan que la inversión impulsará 3,800 empleos indirectos y aumentará en $4.8 mil millones la economía del estado en los próximos 12 años.

Alianzas público-privadas

El anuncio fue posible gracias a una colaboración entre el gobernador Josh Stein, el Departamento de Comercio de Carolina del Norte, el Condado de Mecklenburg, la Ciudad de Charlotte, UNC Charlotte, Central Piedmont Community College, North Carolina A&T, y el Charlotte Regional Business Alliance, entre otros.

“Scout Motors está revitalizando una marca icónica, creando empleos de alta calidad y construyendo la próxima gran compañía automotriz aquí, en Carolina del Norte”, dijo el gobernador Josh Stein.

El proyecto recibió apoyo del programa estatal Job Development Investment Grant (JDIG), que prevé reembolsos por desempeño de hasta $46.5 millones en 12 años. Por cada dólar invertido, el retorno estimado para el estado será de $1.67, dijeron las autoridades.

Motores eléctricos

La marca Scout, originalmente producida por International Harvester (1961–1980), fue pionera en el segmento de vehículos utilitarios familiares y todoterreno.



Reactivada en 2022, Scout Motors busca liderar la nueva era de SUVs y camionetas eléctricas, con modelos como el Scout® Traveler™ y el Scout Terra™, cuya producción comenzará en 2027.

Charlotte: epicentro automotriz emergente

“Mecklenburg County se está convirtiendo en un centro clave para la industria automotriz”, señaló Mark Jerrell, presidente de la Junta de Comisionados.

“Tenemos infraestructura, talento y un entorno empresarial que impulsa la innovación.”

En la última década, Charlotte ha atraído inversiones de empresas como SoFi Technologies, Pacific Life y AssetMark, sumando más de 3,600 empleos nuevos y $422 millones en capital privado.