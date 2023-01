Presentar un postre tradicional de Latinoamérica en Estados Unidos va mucho más allá de lo que se observa en el platillo. Existe todo un proceso y una cultura culinaria. La Rosca de Reyes más grande de Charlotte no es la excepción. Es el resultado del trabajo de una familia sin lazos de sangre. “Una familia formada por inmigrantes”. Así lo describe Manolo Betancur, dueño de Manolo's Latin Bakery.

La receta de esta Rosca de Reyes surgió en una panadería de la ciudad de Chihuahua, en México. La misma fue fundada por los suegros de Manolo Betancur. Cuando el joven emigró a Charlotte, decidió traer esta tradición consigo.

Podría interesarte: ¿Dónde comprar Rosca de Reyes en Charlotte?

Con los años, ha aumentado el número de ventas de este platillo tradicional en el Día de Reyes. Además, en sus viajes a México, Manolo aprovecha para mejorar, perfeccionar y aprender más sobre la rosca y su preparación. La demanda en aumento le hizo entender que tenía que exportar algo más: manos amigas y de familiares que entendieran la importancia de traer la cultura latina a Estados Unidos.

“Lo más importante es compartir. Por ejemplo, nosotros en Colombia no tenemos Rosca de Reyes, pero en este país somos una familia de inmigrantes. Somos un solo grupo y nos alimentamos y aprendemos de la tradición de todos los países latinoamericanos. Es una sensación muy bonita vivir este momento, porque somos una familia a la que le encantan los momentos de felicidad y alegría”, dijo Manolo a La Noticia.

¿Dónde conseguir la Rosca de Reyes más grande de Charlotte?

Todos los años, VAPA Center en el centro de Charlotte ofrece una actividad por el Día de Reyes. Un evento en el cual existe la colaboración con Levine Museum of the New South, Fiestas Patrias, Manolo’s Bakery y Soy Latino Como Tú.

En este evento la Panadería de Manolo presenta la Rosca de Reyes más grande de Charlotte. Este año se llevará a cabo el sábado 7 de enero a las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 p.m. en el Centro VAPA, esto es 700 N Tryon Street, Charlotte. En el evento habrá baile, manualidades, pintura facial, cuentos y exhibición de juguetes.

Para conocer más información sobre este evento, visita el siguiente enlace o si estás interesado en ordenar una Rosca de Reyes en Manolo's Latin Bakery ordénala en este enlace, llama al 704-448-2687 o acude al local comercial ubicado en 4405 Central Avenue, Charlotte.

“Ya llevamos 7 años haciendo este evento. La idea es rescatar nuestras tradiciones y que los niños y la gente inmigrante se sienta orgullosa de estas tradiciones porque no queremos que nuestros niños crezcan acá sin saber las tradiciones de nuestras familias y nuestros países”, dijo Manolo.

Este año la Rosca de Reyes más grande de Charlotte será hecha para 600 personas y tendrá 50 figuras escondidas del Niño Jesús.

Este año la Rosca de Reyes más grande de Charlotte será hecha para 600 personas y tendrá 50 figuras escondidas del Niño Jesús (Foto: Manolo Betancur).

Una familia de inmigrantes sin lazos de sangre

La panadería de Manolo abre al público desde las 6:00 a.m. Sin embargo, a esta hora no comienza la jornada laboral, las preparaciones empiezan horas antes para tener todos los platillos y postres listos para la clientela. Con la Rosca de Reyes no fue la excepción. La organización de este postre, tanto para el consumo del público como para el evento del Día de Reyes, inició hace seis meses.

Desde junio el panadero y comerciante encargó las cajas para ofrecerle la Rosca de Reyes en una simpática y elegante presentación. En el 2022, Manolo's Latin Bakery vendió 1,300 roscas, por eso este año compró material para ofrecer 1,500.

Para llegar a esta meta, Manolo contactó a personal que compartieran sus ideales de preparar un plato tradicional de Latinoamérica para esparcir “amor y respeto” por la cultura de los latinos. Son 35 los encargados de preparar estas roscas.

Mientras en el frente de la panadería hay un número limitado de clientes, en el fondo del local se observa un ambiente cálido conformado por un equipo de trabajo, donde madres trabajando con sus hijos, esposos, hermanos, amigos, primos y tíos, entre otros. Son compañeros y, además, una familia sin lazos de sangre.

“Todo está hecho a mano”

Luego de distribuir las tareas que ejecutarán en el día, cada uno de los miembros del equipo de trabajo se ubica en su puesto y comienzan a preparar la Rosca de Reyes al son de la salsa y otras melodías latinas que forman parte de este ambiente laboral.

Armar las cajas, rayar naranjas para la preparación de la masa, preparar el pan de la rosca, amasarla, darle forma y esconder el Niño Jesús, colocarle acitrón, duraznos, cinturones con manteca, harina y azúcar, pintar la rosca con clara de huevo, cocinarla, agregarle azúcar pulverizada y empacarla. Estos son los pasos que sigue el personal al pie de la letra para ofrecer la Rosca de Reyes en Manolo's Latin Bakery.

“Es importante rescatar la parte artesanal y resaltar que todo está hecho a mano porque hay cosas que no puede hacer una máquina. Para nosotros cada detalle cuenta, incluyendo que no se vea el cierre del pan. A diferencia de otras panaderías, nosotros no utilizamos la misma masa del pan para la Rosca de Reyes. Nosotros tenemos una masa que fue idea de los fundadores. Esta receta es de ellos y viene de Chihuahua. Nosotros seguimos manteniendo esta tradición que inició con ellos. Lo único que cambiamos es nuestra forma de vender y expandir el negocio”, comentó Manolo.

Para garantizar la frescura de los productos, la preparación de las roscas comienza solo días antes del Día de Reyes (6 de enero). Lo que se cocina con anticipación es la caramelización del acitrón para la decoración del postre. Esto lo hacen en diciembre.

“Es un trabajo que lleva mucho tiempo y, de hecho, somos la única panadería en Charlotte que ofrece también una rosca rellena. Esta rosca la comenzamos a hacer hace seis años y es un éxito”, comentó el comerciante.

Manolo resaltó que cada panadería tiene su propio simbolismo sobre la decoración de la Rosca de Reyes. En el caso de Manolo's Latin Bakery, este es: “Los cinturones son la cruz de Jesucristo. Nosotros colocamos la estrella de David, otros le dicen que es la palma del desierto. También colocamos cáscara de naranja caramelizada desde hace un mes, cerezas en forma de estrella, duraznos y acitrón que simboliza los regalos que traían los reyes al Niño Jesús y dentro tenemos cuatro niños Jesús que están escondidos, precisamente porque María y José tuvieron que esconder al Niño Jesús de Herodes. Quien lo encuentra tiene que hacer la fiesta el 2 de febrero a la Virgen de la Candelaria y comprar los tamales. También vamos a vender los tamales”.