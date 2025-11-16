Red ofrece apoyo a familias afectadas por operativos migratorios

La Coalición Latinoamericana activó el Family Support Network (FSN), una nueva red comunitaria para acompañar a las familias afectadas por operativos migratorios en Charlotte, especialmente tras múltiples arrestos realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza el 15 de noviembre.

El programa nace como respuesta a la creciente incertidumbre que viven muchas personas inmigrantes y busca ofrecer un espacio seguro, confiable y cercano para quienes enfrentan detenciones, procesos migratorios o la amenaza de separación familiar.

“Ninguna familia debe enfrentar el miedo sola”, afirmó José Hernández-París, CEO de La Coalición Latinoamericana. “El Family Support Network nace para ofrecer apoyo inmediato, información confiable y una red de cuidado que sostenga a quienes hoy se sienten vulnerables. Estamos aquí para nuestra comunidad, especialmente en sus momentos más difíciles”.

¿Qué ofrece el Family Support Network?

A través del FSN, La Coalición Latinoamericana brindará:

Recursos de necesidades básicas

Conexión con servicios legales

Apoyo emocional y acompañamiento

Orientación en español

Información clara y verificada sobre qué hacer en caso de detención o intervención de autoridades migratorias.

Llamado a voluntarios y donantes

La Coalición Latinoamericana hizo un llamado urgente a la comunidad para fortalecer esta red de apoyo.

Se necesitan:

Voluntarios , para acompañar a familias, apoyar en logística y distribución de recursos.

, como alimentos no perecederos, tarjetas de regalo o artículos básicos.

Aportes económicos para sostener la operación del programa y responder a emergencias.



“Cualquier contribución —tiempo, recursos o apoyo financiero— es clave para que estas familias no enfrenten solas los desafíos que están viviendo”, destacó la organización.

Familias afectadas por operativos migratorios: ¿cómo pedir ayuda?

Si tú o alguien que conoces necesita orientación o apoyo, o si deseas colaborar con la iniciativa, puedes comunicarte con La Coalición Latinoamericana a través de:

Correo electrónico: fsn@mylac.org

Teléfono: 704-531-3848

La Coalición reiteró que su compromiso es estar al lado de la comunidad inmigrante y que, ante el temor y la incertidumbre, la respuesta debe ser más organización, solidaridad y acompañamiento.