Red ofrece apoyo a familias afectadas por operativos migratorios

La Coalición Latinoamericana activó el Family Support Network (FSN), una nueva red comunitaria para acompañar a las familias afectadas por operativos migratorios en Charlotte, especialmente tras múltiples arrestos realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza el 15 de noviembre.
El programa nace como respuesta a la creciente incertidumbre que viven muchas personas inmigrantes y busca ofrecer un espacio seguro, confiable y cercano para quienes enfrentan detenciones, procesos migratorios o la amenaza de separación familiar.
“Ninguna familia debe enfrentar el miedo sola”, afirmó José Hernández-París, CEO de La Coalición Latinoamericana. “El Family Support Network nace para ofrecer apoyo inmediato, información confiable y una red de cuidado que sostenga a quienes hoy se sienten vulnerables. Estamos aquí para nuestra comunidad, especialmente en sus momentos más difíciles”.
¿Qué ofrece el Family Support Network?
A través del FSN, La Coalición Latinoamericana brindará:
- Recursos de necesidades básicas
Apoyo con alimentos, artículos esenciales y conexiones con otros programas comunitarios.
- Conexión con servicios legales
Referidos a organizaciones y abogados de confianza que trabajan en temas migratorios.
- Apoyo emocional y acompañamiento
Escucha, contención y acompañamiento directo para familias que atraviesan estrés, miedo o crisis.
- Orientación en español
Información clara y verificada sobre qué hacer en caso de detención o intervención de autoridades migratorias.
Llamado a voluntarios y donantes
La Coalición Latinoamericana hizo un llamado urgente a la comunidad para fortalecer esta red de apoyo.
Se necesitan:
- Voluntarios, para acompañar a familias, apoyar en logística y distribución de recursos.
- Donaciones en especie, como alimentos no perecederos, tarjetas de regalo o artículos básicos.
- Aportes económicos para sostener la operación del programa y responder a emergencias.
“Cualquier contribución —tiempo, recursos o apoyo financiero— es clave para que estas familias no enfrenten solas los desafíos que están viviendo”, destacó la organización.
Familias afectadas por operativos migratorios: ¿cómo pedir ayuda?
Si tú o alguien que conoces necesita orientación o apoyo, o si deseas colaborar con la iniciativa, puedes comunicarte con La Coalición Latinoamericana a través de:
Correo electrónico: fsn@mylac.org
Teléfono: 704-531-3848
La Coalición reiteró que su compromiso es estar al lado de la comunidad inmigrante y que, ante el temor y la incertidumbre, la respuesta debe ser más organización, solidaridad y acompañamiento.