Habitat for Humanity International fue establecida en 1976 con la idea de utilizar alianzas y voluntarios para construir viviendas para aquellos que lo necesitan. Desde su inicio, la organización sin fines de lucro ha ayudado a más de 39 millones de familias a construir viviendas seguras y estables en un esfuerzo por crear riqueza generacional en familias de bajos ingresos.

Entre esos grupos marginados que se ven desproporcionadamente afectados por la falta de viviendas asequibles se encuentran las personas LGBTQ+.

Según estudios proporcionados por la Campaña de Derechos Humanos, más del 22 % de las personas que se identifican como LGBTQ+ viven en la pobreza en comparación con el 16 % de las personas heterosexuales cisgénero. Para desglosarlo aún más, casi el 30 % de las personas trans y mujeres bisexuales cisgénero, el 19.5 % de los hombres bisexuales cisgénero, casi el 18 % de las mujeres lesbianas cisgénero y el 12 % de los hombres gays cisgénero viven por debajo del umbral de pobreza.

La discriminación podría ser la razón por la que las personas queer tienen dificultades para encontrar viviendas asequibles. En Carolina del Norte, específicamente, no existe una ley estatal que prohíba la discriminación por orientación sexual, pero las ciudades de forma individual pueden optar por aprobar sus propias ordenanzas de no discriminación si así lo desean.

Habitat for Humanity en Charlotte ha desempeñado un papel integral en la creación de opciones de vivienda asequible en toda la ciudad, con más de 4,000 familias que han recibido ayuda de la filial local de Habitat.

Una de las construcciones del 2016 tuvo como objetivo asociarse con una organización LGBTQ+ local conocida como el Plus Collective, entonces llamada Charlotte Lesbian and Gay Fund, para construir un hogar para una madre de cuatro hijos en el vecindario de Lincoln Heights.

Desde entonces, el Habitat de Charlotte no ha completado otro proyecto de construcción Pride. Sin embargo, otros Habitats en todo el estado han iniciado y continuado con proyectos Pride, utilizando modelos de colaboración similares al de Lesbian and Gay Fund y Habitat de Charlotte.

Rainbow Build del 2016

Habitat for Humanity de Charlotte se asoció con el Lesbian and Gay Fund, que prometió $5,000 para la construcción de un hogar, para traer voluntarios de todos los ámbitos para ayudar a construir una estructura residencial. La ex empleada de Habitat for Humanity, Bettie Coltrane, dijo en el 2016 que la Pride Build significaba la unión de dos grupos diferentes.

Una voluntaria muestra su abanico arcoíris mientras ayuda en el Pride build de Habitat for Humanity del Condado de Wake. | Cortesía de Habitat for Humanity del Condado de Wake

“Lo he visto una y otra vez en Habitat, donde dos personas muy diversas se unen en una construcción, y cuando trabajas hacia el mismo objetivo, tiende a unir a las personas en lugar de resaltar sus diferencias”, explicó.

En ese momento en que sucedía Charlotte Rainbow Build, el proyecto de ley HB-2 estaba en primer plano en el clima político de Carolina del Norte. Habitat for Humanity es una organización cristiana basada en la fe, lo que la diferencia mucho de la mayoría de las organizaciones que trabajan con personas LGBTQ+.

Jeremy Hall es el Director de Desarrollo del Habitat de Charlotte, y en el momento de la construcción del 2016, estaba tanto en Habitat como en el Lesbian and Gay Fund. Dijo que sintió que era importante para Habitat asumir proyectos centrados en Pride, especialmente dada su reputación como organización de fe.

“Queríamos decir claramente que estamos con nuestra comunidad LGBTQ+ y queremos ayudarles a encontrar un hogar, estabilidad y vivienda asequible”, explicó a Qnotes. “[Sentimos que] participar en Rainbow Build ayudará a desmantelar algunos de esos sistemas de creencias que impiden que la gente se involucre”.

Linda Lawyer, quien fue voluntaria en el Lesbian and Gay Fund, llamó a la construcción un Rainbow Build, como una conexión directa con la comunidad a la que estaba destinada a servir.

“Quieren involucrar a la comunidad gay y lesbiana para ayudar a construir esta casa”, dijo Lawyer a Spectrum News. “Muestra que podemos trabajar juntos, realmente queremos trabajar con todos, y ¿qué es mejor que construir una casa?”

Hay una razón por la que el Habitat for Humanity de Charlotte no ha completado otro proyecto centrado en Pride desde la construcción del Arcoíris en el 2016. Hall confirma que pudo suceder porque el Lesbian and Gay Fund proporcionó la subvención de $5,000 y desde entonces, no ha habido una organización que haya asumido la iniciativa.

Sin embargo, si una organización estuviera dispuesta a asociarse con Habitat para un proyecto de construcción Pride, Hall dijo que ayudaría a reabrir las puertas para realizar otra construcción del Rainbow Build.

“Si encontramos el socio comunitario adecuado, ciertamente podríamos avanzar en esa dirección, pero creo que no tiene mucho sentido sin algún tipo de asociación comunitaria”, explicó. “Todos nuestros socios están apoyando cosas realmente buenas en la comunidad, pero la única razón por la que no tenemos una asociación activa para un Rainbow Build en este momento es porque el socio comunitario adecuado tiene que ayudarnos a llegar allí”.

Qnotes se puso en contacto con el Plus Collective, solicitando información sobre la construcción del 2016. Un portavoz de Plus Collective afirmó que la organización fue contactada por Habitat en el 2016 con respecto a la Rainbow Build, declarando lo siguiente:

“Parece que cuando se nos presentó la oportunidad de participar en la construcción, no pudimos proporcionar voluntarios con poco tiempo para hacerlo. Además, Habitat no recopiló [información sobre] si la familia se identificaba con la comunidad LGBTQ+, ya que era una posible base prohibida desde una perspectiva de préstamo justo; por lo tanto, no sabemos si la familia se alineaba con nuestra organización o no”.

Otros proyectos de construcción Pride en todo el estado

Aunque no hay mucha información sobre Rainbow Build de Charlotte, otros capítulos de Habitat optaron por comenzar sus propias iniciativas de construcción Pride. Habitat for Humanity del Condado de Wake construyó una casa el 9 de junio de este año en asociación con Enact y el Centro LGBT de Raleigh como una forma de “apoyar viviendas inclusivas y asequibles” para personas queer.

Cortesía de Habitat for Humanity del Condado de Wake

Pride Builds de Raleigh tuvo lugar en un vecindario de construcción de Habitat llamado Old Poole Place, ubicado en Old Poole Road en Raleigh. Una vez que se complete el vecindario, será una comunidad completamente construida por Habitat con una mezcla de viviendas unifamiliares y adosadas. Habitat también planea conectar el vecindario con sistemas de transporte público, incluyendo estaciones y rutas de autobús de GoRaleigh, en un esfuerzo por conectar el vecindario con el resto de la ciudad.

“La misión de Habitat es unir a las personas para construir hogares, comunidades y esperanza, y esa es la misión de cada Habitat”, dijo Olivia Bawler de Habitat for Humanity del Condado de Wake a Qnotes. “Cómo interpretamos esa misión ... puede variar, pero para nosotros aquí en el Condado de Wake, estamos particularmente en el asiento del gobierno estatal, y hacemos mucho [en] abogar por un cambio de políticas que ayude a las personas a acceder a la vivienda a lo largo del espectro, y eso no es accesible para todos en este momento.

“Así que intentamos influir en esos otros tipos de extremos del espectro”.

Lindsey Halliday y su pareja Bea, quienes han estado juntas durante más de 15 años, trabajaron junto con más de 70 voluntarios para construir el primer hogar que las dos hayan poseído para Pride Builds de este año.

Lindsey Halliday (izquierda) y su pareja Bea ayudaron a los voluntarios a construir su primera vivienda para el Pride build de este año en Raleigh. | Cortesía de Habitat for Humanity del Condado de Wake

“No hay muchas leyes que protejan contra la discriminación. Puedes ser desalojado solo por ser trans (o) solo por ser gay”, explicó Lindsey en junio.

Bea, quien está en transición, expresó que la pareja siempre estaba preocupada de que sus arrendadores descubrieran su relación.

“No creo que nuestro arrendador sepa nada sobre nosotras y eso es lo mejor”, dijo Bea. “Es aterrador saber que en cualquier momento puedo perder mi trabajo y mi casa sin previo aviso porque no hay nada que me proteja aquí”.

Bawler dijo que Pride Builds surgió hace dos años después de que Habitat del Condado de Wake hablara con otros capítulos en todo el país sobre lo que estaban haciendo para abordar las preocupaciones de vivienda asequible en la comunidad LGBTQ+.

“Trabajar con otras organizaciones que estén haciendo un trabajo similar o trabajar con organizaciones que tengan experiencia en el tema, como el Centro LGBT en Raleigh, son formas en las que podemos extender nuestro alcance y tener un mayor impacto juntos”, explicó.

Habitat del Condado de Wake no fue el único en el Triángulo que organizó Pride Builds; Habitat de Durham se asoció con Gays 4 Good, una organización voluntaria LGBTQ+, para realizar su propia Pride Builds el 3 de junio. Además, el Habitat for Humanity del Condado de Orange estableció una nueva iniciativa llamada Building Pride, que tiene como objetivo “centrarse en los problemas únicos enfrentados por las personas LGBTQIA+ y, más específicamente, las personas trans y no conformes con el género”.

El capítulo de Habitat del Condado de Wake ha trabajado para llegar a miembros de la comunidad queer a través de varios esfuerzos de divulgación, incluida la asistencia a Out! Raleigh el 24 de junio con el Centro LGBT de Raleigh. Bawler dijo que espera que a través de estas oportunidades de divulgación, Habitat del Condado de Wake pueda expandir su Pride Builds año tras año.

“Tenemos más margen para involucrar a otras organizaciones LGBTQ locales, especialmente estando en el asiento del gobierno estatal”, explicó. “Creo que hay varias organizaciones estatales con las que hemos comenzado a trabajar, incluida Harmony (NC LGBT+ Chamber of Commerce), por ejemplo.

“Así que tenemos el beneficio de acceder a organizaciones estatales además de organizaciones locales, y creo que eso nos brinda la oportunidad de hacerlo más grande, recaudar más dinero y generar más conciencia sobre esta necesidad particular de vivienda asequible”.

¿Se pueden replicar las iniciativas Pride Builds?

La respuesta corta a la pregunta es sí, pero la respuesta larga es más complicada.

Rainbow Build original en 2016 requirió asociaciones con organizaciones comunitarias, y otras iniciativas Pride de Habitat LGBTQ+ se han llevado a cabo a través de asociaciones. Bawler dijo que el programa del Condado de Wake no hubiera sido posible sin la asociación que Habitat tiene con el Centro LGBT. La educación también es un factor importante en la misión de Habitat, por lo que Bawler dijo que, para que iniciativas como Pride Builds sean exitosas, deben buscar educar a las personas LGBTQ+ sobre la propiedad de viviendas y la vivienda asequible.

“Para nosotros, la divulgación comunitaria ha consistido principalmente en participar en eventos que tienen como objetivo al público al que también esperamos dirigirnos con nuestros programas de propiedad de vivienda y preservación del hogar, por lo que eso podría ser participar en esa manifestación o podría ser interactuar con la comunidad empresarial”, explicó.

“Animaríamos a cualquier Habitat interesado a comenzar su propia Pride Builds. Comenzar a establecer relaciones en la comunidad es un primer paso esencial, y continúa siendo algo en lo que esperamos crecer a medida que continuamos haciendo crecer Pride Build en sí.

“Creo que para cualquier Habitat que busque comenzar una construcción como esta, diría que comience con relaciones clave en la comunidad”.

Hall dijo que espera que el Rainbow Build regrese algún día en asociación con grupos de defensa LGBTQ+ en el área de Charlotte.

“Hay algunas cosas que las parejas heterosexuales tienen que les facilita el acceso a la equidad y a hogares asequibles”, explicó. “Hay una gran necesidad allí y pensé que sería una gran manera de destacar en el espacio de la vivienda... [cuando] llegue el día en que encontremos la asociación comunitaria adecuada, personalmente me encantaría retomar este proyecto”.

Esta historia es parte de ‘I Can’t Afford to Live Here’, un proyecto de reportajes colaborativos centrados en soluciones para la crisis de vivienda asequible en Charlotte.

La Noticia forma parte del Charlotte Journalism Collaborative (CJC), lanzado por la Solutions Journalism Network con financiamiento de la Knight Foundation. CJC fortalece el ecosistema de noticias local y aumenta las oportunidades de participación. Cuenta con el respaldo de una combinación de subvenciones y patrocinios locales y nacionales. Para obtener más información, visite: charlottejournalism.org