En junio se realizaron una serie de protestas a nivel nacional llamadas “No Kings”, las cuales rechazaban las políticas implementadas por el presidente Donald Trump. Ahora, los organizadores convocaron a una segunda marcha para el sábado 18 de octubre. En Carolina del Norte se convocó en cerca de 50 lugares.

“La administración está enviando agentes enmascarados a nuestras calles, aterrorizando a nuestras comunidades. Están atacando a familias inmigrantes, discriminando, arrestando y deteniendo a personas sin orden judicial. Amenazando con apoderarse de las elecciones”, dijeron los organizadores de la marcha “No Kings”.

“El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos, no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”, agregaron.

Los organizadores enfatizaron que están comprometidos con la acción no violenta y esperan que todos los participantes busquen desescalar cualquier posible confrontación con quienes no estén de acuerdo con los manifestantes.

¿Dónde se realizará la marcha “No Kings” en el área de Charlotte?

Fecha: Sábado 18 de octubre

Charlotte

De 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Dirección: 301 E 7th St. Charlotte, NC 28202

Monroe

De 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Dirección: 300 N Main St. Monroe, NC 28112

Rock Hill

De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Dave Lyle Blvd entre Main St y White St

Dirección:111 E White St. Rock Hill, SC 29730

Concord

De 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Lugar: Concord Parkway, afuera del Carolina Mall

Dirección: 1480 Concord Pkwy N. Concord, NC 28025

Lake Norman

De 2:00 p. m. a 3:30 p. m.

Dirección: 20329 Catawba Ave. Cornelius, NC 28031

Lincoln

De 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Dirección: 7120 NC-73 Denver, NC 28037

¿Cómo prepararse?

Durante la marcha, habrá música con tambores y otros instrumentos para incentivar la participación y piden a los participantes llevar pancartas con mensajes de apoyo.

Las pancartas y los cánticos no deben incitar a la violencia en ninguna forma. Igualmente, recomiendan a las personas llevar bebidas para hidratarse, vestir ropa cómoda considerando el clima y la marcha, mantenerse en grupo para mayor seguridad, evitar llevar objetos peligrosos o que inciten a la violencia y seguir las recomendaciones de los organizadores.

Para más información sobre este movimiento nacional, u otros lugares en donde se realizará, visite www.nokings.org.